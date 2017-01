En jubileumsrevy det svingte skikkelig av

Sagatunrevyen hadde premiere lørdag kveld i et smekkfullt forsamlingshus på Haraldreina. Der fikk vi servert en revy som det virkelig svingte av!

For maken til både variasjoner, treffsikre replikker, gapskratt og flotte sanger som det Sagatunrevyen byr på denne vinteren, skal du lete lenge etter. Vi satt med krampelatter gjennom det meste av revyen, for her var det tett mellom de mange morsomme poengene.

Etter ei åpning hvor alle var på scenen og sang åpningssangen, kom det ene morsomme innslaget etter det andre som perler på ei snor.

Nå er det kanskje ikke helt rettferdig å trekke fram noen av numrene, men allerede i det andre som bar navnet «Bæ Bæ Lille Lam», forstod vi at det ikke er bare bare å være utstyrt med ei kraftig bjelle når du er sau og sluppet ut i utmarka.

Ordføreren

Vår egen ordfører fikk gjennomgå i et par av sketsjene, med signalbygget i «Vigdenes i tårnet», og da han var på byen med kommunens kredittkort.

Ekstra morsomt ble det i sketsjen «Operasjon HMS» der flere av de dyktige revyaktørene var på scenen samtidig. En av dem var Torbjørn Skei, kanskje bedre kjent som profilert leder i Coop Midt-Norge, som både i denne og i flere andre sketsjer viste at han også har et stort revytalent.

Saken fortsetter under bildet.



23 nummer

Årets Sagatunrevy består av hele 23 nummer, fordelt på 13 før pausen og 10 etter. Det hele tar godt over to timer, men føles slettes ikke så langt, da det ene høydepunktet tar det andre. En av de vi synes var ekstra morsomt etter pausen var «Gjøkuret», hvor gjøken spilt av Anne Mari Hagen til slutt hopper ut av uret og slår følge med eieren sin Jan Tore Stokke.

«Brøllup på Hæsja» utartet seg skikkelig, og ble en farse uten sidestykke. Morsomt var det også da selveste Donald Trump besøkte vår statsminister Erna Solberg på hennes kontor.

Alt i alt en revy som var både morsom, variert og underholdt det tallrike publikumet så det holdt gjennom hele den lange forestillinga.

Fylt til randen

- Under generalprøven fredag kveld var det like mange som under premieren lørdag kveld. Det betyr at vi allerede den første helga har fylt opp huset til randen. Slik blir det også de neste to helgene, med utsolgte helaftener alle dager. Vi solgte ut alle billettene for to uker siden, og er godt fornøyd med det, forteller Kari Hognes i arrangementskomiteen.

Hun var ekstra imponert over oppslutninga denne gangen, da Sagarevyen i år markerer at det er 30 år siden oppstarten.

Sett samtlige revyer

En av de som har sett alle de 30 forestillingene, er Vigdis Bjerkli. Hun var selvsagt innbudt som æresgjest denne gangen.

- Jeg kjenner alle sammen som har vært på scenen gjennom alle disse årene. Årets revy er like morsom som alle de andre har vært. Dette må jeg bare ha med meg hvert år, forteller en godt fornøyd Vigdis Bjerkli.