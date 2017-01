Sprudlet med afrikanske rytmer på scenen

Egil Stenhaug Strand (29) tok med seg «Sør for Sahara» til sin egen hjemmebane sist lørdag. Bandet sto på scenen i Vektersalen i Kimen kulturhus.

I godt og vel ett år har de holdt det gående med afropop på trøndersk. Ideen kom fra tromissen Eirik Hoff Walmsness.

– Han har vært mye i Afrika, og da til nabolandene til Zimbabwe. Eirik la sin elsk på musikken, tok den med seg hjem og frelste oss andre. Det er en spesiell sjanger, sier Strand.

Klubbmusikk

Bandet tar utgangspunkt i stilen «Sungura». De blander 80-talls klubbmusikk fra Zimbabwe og trønderske tekster.

– Folk blir overrasket, og det ser ut som de kommer i godt humør når de hører oss spille, sier Egil Stenhaug Strand, oppvokst på Kvislabakken og frontfigur i bandene Gråelva Riverbottom Band og Svamp i ungdomstida.

– Jeg skjønte ikke helt hva Eirik var begeistret for i starten. Originalinnspillingene varer gjerne i ti minutter, og musikken er laget for å være på klubb og danse. Men etter et halvt års tid med øving ble jeg frelst jeg også. Det er et melodimønster i gitarene som veves tett sammen, noe som fører til et tett og fint lydbilde, forteller Strand.

Han anslår at de har holdt seks-sju konserter i Trondheim. I helga spilte de for første gang utenfor storbyen. Familie og kjente møtte opp for å høre 29-åringen og kompisene under lørdagsvrimmel i Vektersalen. Totalt 40 personer møtte opp.

Saken fortsetter under bildet.



Harare

Bandet har satt seg som mål å spille i Zimbabwes hovedstad, Harare.

– Hvor snålt vil det ikke være at et norsk band spiller deres musikk med trønderske tekster? Det er en festival i Harare på vårparten neste år, og vi håper at vi kommer oss dit, sier Egil Stenhaug Strand.

Stjørdalingen flyttet til Trondheim da han var 20 år og har bestandig holdt på med musikk i en eller annen form. Til daglig er han barnehagelærer ved Svartlamon barnehage. Han har samboer og to døtre.