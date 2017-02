Femi synger med datteren

Femi var kjent sanger og musiker i hjemlandet, før han måtte rømme landet på grunn av regimeskifte. Og han er langt fra glemt. Sist han var i hjemlandet hadde han audiens hos statsministeren.

– Etter at jeg kom til Norge har livet dreid seg mest om å arbeide. Så musikken har ligget på hylla noen år, men nå føler jeg inspirasjon igjen. Jeg har bestemt meg for å bruke musikken for å løfte meg selv i den perioden jeg nå står foran, sier Femi og snakker åpenhjertig om samlivsbrudd.

Ble rikskjent

I 2005 sto Femi fram som Norges lykkeligste mann. VG, Adresseavisen, lokalavisa, Trønderradioen hadde alle den sterke historie om frihetskjemperen fra Burundi som hadde fått familiegjenforening etter seks avslag.

– Alt gikk ikke som jeg håpet, sier 46-åringen og forklarer at han holder på å føye seg inn i den norske skilsmissestatistikken. Og dette er også temaet i sangen som han er i ferd med å spille inn i Norge.

Et skritt tilbake

– Jeg har respekt for at folk går fra hverandre, og nå er jeg her selv. Men samtidig er det min mening at det er for lett å skille seg i Norge. Statistikken her er ikke noe å være stolt av. Når så få holder sammen, går det på bekostning av samfunnet – ikke minst barna. Dette vil jeg synge om. Jeg føler selv at jeg har mistet alt, men jeg har ikke mistet håpet. Og kanskje kan det komme noe godt ut av min historie, sier Femi som kom til Norge som kvoteflyktning.

Har budskap

Han skrev og sang pågangsmot og håp inn i det burundiske folk, nå har han et budskap han har lyst til å formidle til det norske folk.

– Det norske, det burundiske og hele verden, sier Femi.

Sangeren som kom til Norge i 2004 har på mange måter ellers funnet seg godt til rette i lokalmiljøet. Han har fem barn rundt seg i Stjørdal. Tre er født her. Han har en jobb som konferansevert ved Scandic hotell på Hell og stortrives der. Opprinnelig er han utdannet lydtekniker ved akademiet for musikk og kommunikasjon i Kongo.

Invitert til Moskva

Femi fikk nettopp glipp av en spennende invitasjon fra den russiske ambassaden til å komme og synge på Burundisk dag i Moskva.

– Det ble rett og slett for kort tid til å søke visum. Kjedelig. Men jeg regner med det kommer en ny anledning.

Far og datter

– Det blir plateinnspilling nå da?

– Ja, jeg skal spille inn en sang nå hos Tony Waade i Lydhagen på Verdal. Og jeg skal ha med datteren min, Divine (20). Hun har nettopp spilt inn plate på egen hånd, også den i Lydhagen, forteller Femi stolt.

Håper å inspirere

– Jeg er glad for at datteren min vil synge, og jeg har et håp om at hun vil gå i mine fotspor. Jeg har forsøkt å bruke sangen til å hjelpe folk. Jeg har sett at jeg har et talent som kan brukes til noe bra.

Da krigen herjet i Burundi, befolkningen var plaget av fattigdom og et korrupt styre, følte jeg at noe måtte gjøres. Det inntraff etter at jeg hadde slått igjennom med en populær låt. Jeg bestemte meg for å bruke musikken til å formidle viktige budskap og til å si det som er sant.

Ikke for å bryte tabuer

– Divine er helt i startgropa med det hun håper kan bli en sangkarriere. Jeg ser at hun ønsker å ta etter sangere i Europa og deres musikkvideoer. Det bryter kraftig med tabuer i Burundi.

Som far, oppdrager og forbilde for folk i hjemlandet kan jeg ikke si at jeg er komfortabel med det. Det er ikke mitt ønske, men samtidig er det viktig for meg å si at Divine har sin egen vilje, og rett til å bestemme over seg selv. Hun gjør sine egne valg. Jeg gleder meg stort til å gi ut singel sammen med henne, sier Femi.

Gjør egne valg

Datteren Divine er kjent med farens reservasjoner.

– Han støtter ikke alt jeg gjør, og det har han rett til. Min var ønsker å videreføre kultur og tradisjoner. Mes jeg gjør min valg fordi jeg har mine egne meninger og min egen plan i livet. Det er ikke lett, man må være veldig tøff, sier Divine som har laget en litt vågal video.

– Den første sangen jeg ble kjent for, handlet om hvordan vi skal behandle hverandre. Den inneholdt gode meninger, men det betød ikke at det var alle som likte det. Det går ikke an å gjøre alle fornøyd. I dag er det veldig få jenter i Burundi som tør å gå ut og synge fordi de er redd å bli snakket om. Og noen ganger er det noen som har talent, men de tør ikke. De er redde. Man må få vise det man har og det man føler, sier Divine Mugisha.