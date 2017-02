Inviterer til blues-jam

Vert for kvelden er Per- Anders Elvertrø, som har med seg et rutinert husband.

Først ut for anledningen blir husbandet, som består av Terje Craig (bass og vokal), Per-Anders Elvertrø (gitar)og Espen Myrvang (trommer). Deretter kan alle som har lyst komme opp på scenenfor å spille.

– Det blir åpen scene, sier Per-Anders Elvertrø.

Har vært et savn

De siste dagene har det blitt mobilisert, og det mobiliseres fortsatt for at flest mulig, skal få med seg det som blir oppkjøringa til Blues in Hell 2017

- Dette blir første jam session siden 90-tallet. Det har vært et savn. Så nå skal vi prøve å få til en slik kveld, en gang i måneden, forteller han.

Her kan musikere i alle aldre være med. Det er åpent for alle, sier Elvertrø.

Vil ha med ungdommen

- Men vi ønsker gjerne at ungdommene tar med seg sine egne instrumenter, og kommer hit for å spille, legger Elvertrø til.

Husbandet står til disposisjon for de som trenger et backing band.

– Ungdommen blir et satsningsområde for Blues in Hell fremover, og det hadde vært fantastisk om vi kunne etablert et bluesband for ungdom i Stjørdal, mener han.

- Vi ser det i Norge, men også internasjonalt at ungdommen inntar bluesscenen mer og mer. Dette synes vi i Blues in Hell er svært spennende. Våre jam sessions skal være veldig inkluderende, avslutter Per-Anders Elvertrø.

Arrangementet starter klokka 20.00 i kveld. Dørene åpner klokka 18.00.

Blues in Hell 2017 går av stabelen torsdag 31. august og varer fram til søndag 3. september.