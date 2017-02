– Vi kan ikke være god på alle følelser

Skal man være viktig for barna sine må man først kjenne seg selv. Det var budskapet under sist ukes inspirasjonskveld for foreldre i kulturhuset.

Er det greit å vise alle typer følelser i møte med egne barn? Hvordan snakker vi egentlig med barna våre om følelser, og hva er årsaken til at noen følelser kan være vanskeligere å forholde seg til enn andre?

Det var noen av spørsmålene psykolog Susann Ødegård Dybvik forsøkte å gi svar på under temakvelden “Hvordan bygge trygge barn” i Bruket kulturhus torsdag.

Ingen lett oppgave

– Å være foreldre er sannsynligvis det aller vanskeligste vi kan gjøre, innledet Dybvik foran forventningsfulle foreldre i Nygaardsvoldsalen.

Noe av det viktigste vi kan gjøre som foreldre er å være emosjonelt tilgjengelige for våre barn.

Evnen til å skape emosjonelle bånd til våre håpefulle avhenger i stor grad av måten vi håndterer egne følelser.

Sinne, glede, tristhet og frykt er alt sammen helt normalt og rett og slett overlevelsesteknikker, men hvordan vi håndterer dem påvirkes av egne opplevelser.Noen av svarene kan vi finne ved å dykke i egen barndom, mener Dybvik. Ord til ettertanke, mente Helle Tessem. Sammen Marianne Espe og Stine Belsvik hadde hun tatt turen fra Vikhammer for å få innspill til den til tider kompliserte foreldrerollen.

Aha-opplevelser

– Jeg synes dette var bra, veldig inspirerende, kommenterte en fornøyd Tessem etter foredraget.

– Man får noen aha-opplevelser. For eksempel det med at alle følelser er helt normale, og det være bevisst på om det er dine eller barnets grenser som tøyes, tilføyer Stine Belsvik. Å sortere egne følelser fra barnets er nemlig en egen øvelse, mener Dybvik. Bevissthet er nøkkelen.

For følelser er nemlig viktigere enn hva folk flest tror, skal vi tro psykologen. Hun ønsket å avlive myten om at følelser og fornuft er motsetninger.

– Følelser ER fornuft. Vi dør uten. De kan guide deg til gode avgjørelser, fremholdt Dybvik.

Vanskelig, men nyttig

– Det å bli mer bevisst på sine egne følelser, veldig spennende, påpekte Marianne Espe. Tilhørerne ble oppfordret til å dykke i egne barndomsopplevelser underveis. Hvilke følelser var det aksept for hjemme hos deg? Overføringsverdien til håndtering av egne barn kan være stor, opplyste psykologen. Ikke noen lett øvelse, mente mødrene fra Vikhammer.

– Vanskelig, men utrolig nyttig, kommenteer Marianne Espe.

– Det snakkes ikke så mye om det å forstå sine egne følelser, supplerer Helle Tessem.

– De følelsene jeg selv synes er vanskelig, er de samme det er vanskelig å snakke med barna om, slår hun fast.

Vanskelig, men ingen er perfekt, beroliget psykologen:

– Vi kan ikke være god på alle følelser, og det er helt greit. Det viktigste er å være bevisst, fremholdt Dybvik.