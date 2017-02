Artig å opptre når det er mye applaus

Flinke og modige barn viste seg fram på scenen under Barnas Kulturmønstring i Stjørdal tirsdag. Mange imponerte med fine nummer.

Det var fullsatt med publikum i Storsalen, og alle som opptrådte fikk stor kjempestor applaus.

BKM, Barnas Kulturmønstring, er en variant av mere kjente UKM. Her kan barn under 13 år melde seg på til et kulturarrangement der de kan vise fram sang, dans, spilling, trylling og andre ting. Barna selv er med og arrangerer BKM, og det er også barn som er konferansierer.

Flere år på rad

Frode Aune, engasjert privatperson og ivrig kulturarbeider er primus motor bak dette arrangementet, som har gått flere år på rad i Stjørdal i samarbeid med UKM og fritidsklubben Carbon.

At engasjementet er stort, gjenspeilet seg tydelig i gleden ved å stå på scenen. Litt smånerver var det også, som seg hør og bør under et større arrangement. Med så bra publikum var det ikke noe problem. Ikke minst på forerste rad. Der satt det en ivrig gjeng som selv var deltagere.

Dette var fjerde gang med BKM, og arrangementet fylte storsalen i Kimen. Mange av barna hadde sangnummer, og det var alt fra moderne popmusikk til Åge Alexandersen og visesang som ble fremført.