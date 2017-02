Maria serverer på ByFest

– Maria Tuff har en avtale med Trondheim Kino. I og med at Byfest er en slags pilot i år, vil vi benytte oss av allerede etablerte samarbeidspartnere. Og jeg tror Maria Tuff er veldig rett person til å turnere dette oppdraget, sier Ole Ivar Teigen, prosjektleder for ByFest.

Tuff har fått i oppdrag å lage en plan for matserveringen under hele uka. Men den 19., under storkonserten i parken, er det forhåndsbestemt at serveringa skal være "urban streetfood", forteller Teigen.

– Jeg kan si så mye som at pølse og brød er vel og bra, men her skal vi ha noe litt mer urbant, sier Teigen.

– Kjempespennende. Dette blir det største arrangementet vi noen gang har servert til, sier Maria Tuff.