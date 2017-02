Gjenhør med legendariske Vikings

I allefall rykket det i dansefoten.

Bandet Vikings har vært stort sett over alt og spilt, og de har deltatt på mye, men ikke Go'fot-festival. I helga var første gangen. De har vært spurt flere ganger, og endelig klaffet det.

Det kjente og kjære dansebandet Vikings har skiftet både mannskap mange ganger, men det er fortsatt med et par medlemmer fra den gang bandet oppsto. Og fortsatt har bandet solid fotfeste i Malvik. Flere av bandmedlemmene er herfra.

Start med gitar

Per Haugan, en av dem, fortalte litt fra begynnelsen da bandet gikk på scenen lørdag ettermiddag. Han husker godt tilbake til 1959, de var en gjeng som fant ut at de skulle starte et gitarband.

- Vi spilte blant annet Shadows. Det var populært, sa Haugan fra scenen før han introduserte første låt.

Vikings hadde valgt ut tre sanger, nettopp fra starten. Den gangen de ble kjørt rundt av bakeren i Malvik som hadde en Chevrolet. Bakeren var tidlig oppe og trengte søvn, men pleide å duppe av i bilen mens bandet spilte. Han la seg ned på en skinnfell han hadde i bilen, kunne Haugan fortelle.

Danseband

Vikings besto som et danseband til slutten av 90-tallet. Det er ikke samme aktiviteten, men bandet spiller fortsatt noen oppdrag.

På scenen lørdag - Per Haugan, Christian A. Fjeseth på sin fars Strato Caster. Kai Biermann d.y., Morten Teigen og vokalist Morten "Twist" Pedersen som vartet opp med sanger som "Theme for young lovers" av Shadows. Det frisket opp i repertoaret på festivalen som ellers består mye av trekkspill og felemusikk.