Sie Gubba til rallyfest

Arrangementssjef Birger Schanke melder at det blir lett å finne fram, da konserten i år blir arrangert inne i et gedigent sirkustelt som kan romme 3.000 personer.

- Dette er for å sikre oss mot dårlig vær. Med Sie Gubba i teltet blir det god stemning, uansett vær, sier Birger Schanke i en pressemelding.

Av hensyn til campinggjestene som er til stede på VM-runden, blir konserten i år flyttet til andre siden av Lånkebanen - til området bak NAF-huset på industriområdet eid av Brødrene Bjerkli AS.

Her er det også bedre lagt til rette for busstransport til og fra konserten.

Countryrockbandet Sie Gubba ser tilbake på over 20 år på landeveien med slager etter slager – som «Alt du vil ha», «Veien vi ska gå» og «Hemafrå».

- I sirkusteltet under Rallycross in Hell kommer garantert stemningen til å koke i sommernatta. Sie Gubba er et av Norges mest populære liveband, og de har i vinter vært i studio for å spille inn ny musikk. Bandet lover nye fengende festlåter som skal lanseres i mai, knappe måneden før de går på scenen i sirkusteltet ved Lånkebanen, sier Birger Schanke.