Slik skal kvinnedagen markeres i Malvik

Denne gjengen er klar for å servere en solid bukett sterke kvinner når de drar i gang årets 8. marsfeiring på café Rampa.

– Nå har Malvik sin første kvinnelige ordfører, og så lenge vi har en kvinnelig ordfører skal det være en skikkelig feiring av 8. mars i kommunen.

Det sier ordfører i Malvik, Ingrid Aune. Hun er en av initiativtakerne bak årets 8. marsfeiring i Malvik.

Sammen nestleder i Hommelvik AUF, Kristin Nybrodahl, politiker Liv Alsnes, styremedlem i Hommelvik AUF, Signe Svingen Fjeldavli, leder i Hommelvik AUF, Helene Wean og lærer Anne Lise Fagerheim, planlegger hun en storstilt feiring av den internasjonale kvinnedagen.

Åpent for alle

– Dette skal ikke være et internt arrangement for kvinner tilknyttet Arbeiderpartiet, det skal være for alle kvinner som ønsker å markere 8. mars – og det er selvsagt åpent for menn også, sier Aune.

Gjengen som er samlet på café Rampa, sier at de er 95 prosent ferdig med programmet. Og det vil være mange sterke kvinner å finne på scenen på Rampa 8. mars.

– Vi har jobbet fram og tilbake i forhold til innhold. Helene, som er nyvalgt leder i AUF, skal blant annet ha appell, og stortingsrepresentant fra Møre og Romsdal, Else May Botten, skal snakke om kvinnfolk som tør, sier Anne Lise Fagerheim.

Løfter opp grunnverdiene

Det er et bredt program som er klart allerede:

Artist Therese Ulvan spiller, og artister fra UKM Malvik kommer for å opptre. Revygruppa «Kvitter fra Knotten» skal lokke fram latteren, og det skal også søstrene Ellen og Elisabeth Rabben fra Saksvik teaterlag og revylaget i Mostadmark. Publikum vil også få smaksprøver fra lyrikkgruppa Haugtussa.

Og selv om latteren skal henge løst, er det en viktig grunntone i tanene bak arrangementet.

– Dette skal være en arena hvor det skal være godt å komme for alle. En kveld hvor vi kan møtes og ha det trivelig sammen og reflektere over viktige grunnverdier i samfunnet. Denne kvelden handler om å løfte verdisaker som likestilling og fellesskap, sier Aune.

Skavlan-stil

Hun legger til at det også vil bli samtaler med inviterte gjester, i beste Skavlan-stil.

– Det er viktig å få med at denne feiringen har et internasjonalt perspektiv. Vi vil blant annet snakke med to kvinner fra Slovenia og Irak om hvilke tradisjoner de bærer med seg og hvordan det er å komme hit, sier Aune.

Oppfordrer ungdom

Nyvalgt leder i Hommelvik AUF, Helene Wean, oppfordrer ungdom til å engasjere seg:

– Flere bør engasjere seg i demokratiet. 8. mars er en fin anledning til å starte dette engasjementet. Likestilling og inkludering er en av AUFs fire kampsaker, sier Wean.