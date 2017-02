Stjørdalsband i storform klare for Rockheim

Stjørdalsbandet Circle Five drar torsdag til Trondheim for å ha konsert i selveste Rockheim.

– Vi håper fansen kjenner sin besøkelsestid og stiller opp. Det blir en times konsert med oss, gammelpop, og vi er i storform, sier trommisen Torbjørn Thyholt.

Bedre utrustet

Han er tydelig fornøyd med spilleoppdraget. Så er det da også popmusikkens veteraner som torsdag pakker med seg utstyret.

– Vi har et atskillig annet utstyr i dag sammenlignet med det bandet hadde i starten i 1967, sier han.

Helt fra starten var ikke trommis Torbjørn med. Derimot Bjørn tellefsen, han var med da og er med nå.

Han startet like etter at han forlot barneskolen på Halsen, hvor han av lærer Gudrun Sten hadde lært å tegne kartet over Israel med Nasaret og Genesaretsjøen. Så fant Tellefsen bassgitaren, og en ny reise startet. Og den varer fortsatt.

– Vi spiller bedre nå enn noensinne. Det skyldes både oss og utstyret.

Mer erfaring

– Vi spiller og stiller med mer erfaring. Vi har faktisk spilt på Rockheim et par ganger tidligere og vi gleder oss, sier han.

Sjølsagt er Pål Berdal med. Han har ikke glemt noe. Sveisen er der, trang bukse, og fult av volum.

De er åtte i bandet. Tilsammen over et halvt tusen år gamle.

– Så bare gled dere, her blir det mer enn liv.