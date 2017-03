Vurderer ekstraforestilling etter revysuksess

Torsdag kveld hadde revygruppa Shower premiere på forestillinga "En Ren forestilling" i Hommelvik. Premieren var utsolgt og rundt hundre personer hadde turen til det gamle pakkhuset i sentrum.

Positive tilbakemeldinger

Leder Venche Kulbotten i Shower var strålende fornøyd etter at drøye 20 nummer var unnagjort foran et tilfreds publikum på Café Rampa torsdag.

- Vi er veldig fornøyde selv, og har fått mange positive tilbakemeldinger. Flere erfarne og flinke revyfolk fra Lånke og Hommelvik så forestillingen og syntes det var bra, sier Kulbotten.

I tillegg til malvikkvinnene Monica Eriksen og Heidi Grande, består revygruppa av medlemmer fra Trondheim.

Ekstraforestilling

Fredag kveld gikk den siste av i alt to planlagte forestillinger på Café Rampa av stabelen. Like før gjengen gikk på scenen kunne Kulbotten røpe at det allerede snakkes om en ekstraforestilling i Hommelvik.

- Vi vurderer det etter den mottakelsen vi har fått i Hommelvik. Kjempeartig og litt uventet, sier hun.

Kafévert Stein Hofstad bekrefter at interessen for forestillingen har vært stor.

- Det var fullt i går og det er fullt i dag. Folk elsker jo revy. Vi ler generelt altfor lite, derfor trekker slike tilstelninger folk, sier Hofstad.

Velkommen

Han poengterer at mange av gjestene har kommet fra nabokommunene Trondheim og Stjørdal.

- Og det er jo bra at arrangement i lokalsamfunnet trekker folk fra andre steder, sier han.

Hofstad ønsker naturligvis revygjengen hjertelig velkommen dersom de ønsker å sette opp flere forestillinger på Café Rampa.

- Det er selvsagt ikke noe problem for oss. Vi er her for folk, sier Stein Hofstad.