– Syng med den stemmen du har

– Her inviterer vi folk til å komme og delta i sangen selv. Det er mange som liker å synge, men det er ikke så mange treffpunkter for allsang. Derfor prøver vi oss med dette konseptet på Kimen nå, sier Astrid Vikaune i kulturetaten i kommunen.

Den første samlingen blir på mandag, og tilholdsstedet blir i galleriet i Kimen.

Storskjerm

–Vi som kjører i gang dette er Joachim Engan, som spiller gitar, og meg selv på piano. Sangene kommer opp på storskjerm, og det er satt sammen et variert utvalg sanger. Så det bør finnes noe her for enhver smak, sier Vikaune.

Prøveprosjekt

–Er dette noe dere skal starte opp fast?

–Det er tanken, men vi får se på responsen. Mandag blir et lite prøveprosjekt, men tanken er at vi i alle fall skal få til en runde til i løpet av våren, så tar vi det derfra. Det er på en måte deltakerne som avgjør hva dette blir til.

Overraskelse

Det er lagt opp til en halvtimes program med sang, i tillegg til at man kan kjøpe seg kaffe og kaker i kafeen.

–I og med at vi holder til i galleriet, passer det godt å ha et samarbeid med kafeen. For alle som tar turen hit på mandag, kan jeg love en musikalsk overraskelse også, men hva det er vil jeg ikke røpe. den som kommer får se, sier Astri Vikaune.