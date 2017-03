Grand Prix-legende til Kimen

– Jonny Logan kommer til Norge og holder to konserter i desember. Begge konsertene blir i Trøndelag, og den første går av stabelen i Kimen den 8. desember, sier Gunder Johansen, som er presseansvarlig for konsertene.

Sammen med seg på scenen skal han ha med et ensemble på 16 musikere, blant annet flere lærere fra kulturskolen i Stjørdal.

–Det er søsteren min, Hildegunn Johansen, som er kapellmester. Hun er også lærer ved kulturskolen, og har tatt med seg flere musikere derfra. Det er også planlagt at det skal være med en lokal kvinnelig anger sammen med Jonny Logan. Hvem det blir er ikke helt avklart ennå, sier Johansen.

–Hvilken type konsert blir det?

–Vi nærmer oss jul, og det skal også konserten bære preg av. Men i tillegg til julesangene blir det naturligvis gjenhør med Grand Prix-hitene til Logan med «Hold me now» i spissen. Det er også lagt opp til flere duetter sammen med den lokale solisten. Der «The greatest gift of all» og «You raise me up» som to eksempel.

Billettene til konserten i Kimen slippes tirsdag 14. mars.

–Vi har allerede fått henvendelser fra flere steder på Østlandet med forespørsel om billetter, så her vil det nok lønne seg å være tidlig ute hvis man ønsker å få med seg konserten. Dette blir de to eneste konsertene i Norge i år, sier Gunder Johansen.