Spinner på naturlig trend

Oddrun Øfsti Brandsæter og Marit Lianes på Øfsti vestre og Øfsti søndre i Stjørdal har begge garn av ull fra egne dyr. De får ikke produsert nok til å møte etterspørselen.

Leverer ull

Marit Lianes har en liten produksjon av garn fra den fredede sauerasen grå trøndersau.

Oddrun Øfsti Brandsæter klipper mohairgeitene sine selv, selger fiberen og kjøper tilbake garn fra Telespinn i Seljord, Telemark, som er en av to minispinnerier her i landet. Garnet selger hun på Bondens Marked og har gårdsbutikk hjemme på tunet.

– Jeg sorterer ulla etter alder på geitene. Ulla fra de yngste geitene kalles kid mohair, så der er det garn fra unge geiter og det er bukkeull. Det jeg selger mest av er totrådsgarnet fra unge geiter, forteller Oddrun. Gensere og andre plagg strikket med garnet blir veldig lette og luftige, og plaggene siger ikke.

Marit Lianes beskriver at hun driver litt på ideell basis og uten det helt store volumet. Oddrun Øfsti Brandsæter har flere garntyper som Telespinn AS har utviklet , og hun prøver ut og lager oppskrifter tilpasset garnet.

Mohair klostertida

Marit har på en genser hun har strikket selv av trøndersauen sin.

Genseren er litt mykere enn fra vanlig ulltråd. De sier at den nå utrydningstruede sauerasen stammer fra mohairsauene som munkene på Tautra hadde med, at den krysset seg med gråsau fra Trøndelag. Mye tyder på at dette stemmer. Ulla har tilnærmet merino-kvalitet, mener Marit som forteller at garnet også har fått svanemerke.

Trivsel

– Det er artig å ha hele kjeden fra dyr til ferdig produkt på gården. Geitene er trivelige dyr å ha. Jeg vet hvordan dyrene har hatt det. Jeg vet at i Norge er det god dyrehelse, og jeg vet at garnet er produsert på en miljøvennlig måte. Noe som betyr mye for mange av kundene mine i dag. Det er de yngre som vil ha naturlige produkter. Kundene mine er i alle aldre, og det er nok mest damer som strikker, men også menn stikker og ønsker å prøve mohairgarnet.

Merker strikkeboomen Husfliden i Stjørdal har gått tom for grått garn. Alle vil ha Lothepus-lue og Vendela-genser.

Idealisme

Lianes opplever at yngre kunder er opptatt av historie og opprinnelse.

– Folk spør ikke lenger etter pris, sier Marit som synes det er vanskelig å ta det hun egentlig må ha for garnet.

– Det blir forholdsvis dyrt. Det er mye arbeid med garnet. Etter klipping sorterer jeg ulla etter farge og kvalitet. Nøstene har de naturlige fargene fra sauen, forteller hun.