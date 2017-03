Lager teater av masseslagsmål

Lørdag 20. oktober 1951 barket hommelvikinger og tilreisende fiskere sammen i Folkets Hus.

Nøyaktig 67 år senere settes musikkspillet Sildslaget opp på åstedet.

Stiftet forening

I flere år har Øystein Sneisen og Torstein Fosmo snakket løst om prosjektet. I januar bestemte de to seg for å gjøre alvor av planene. Denne uka ble foreninga Proletarteateret stiftet og premieredatoen satt.

Lørdag 20. oktober 2018 går teppet opp i Bruket. Mer om det senere.

Først en liten tidsreise:

Datoen er 20. oktober 1951. På Mojalet i Hommelvik har det lokale mannskoret invitert til fest. Folk strømmer til Folkets Hus denne lørdagskvelden. Flere titalls tilreisende fiskere er blant de feststemte gjestene. I det fulle lokale oppstår det et masseslagsmål av dimensjoner. Lokale helter fra Hommelvik mot tilreisende sildefiskere. Tumultene ender med at lensmannsfullmektig Sigurd Lindboe blir nedslått og innlagt på Sentralsykehuset.

Betydelig hendelse

Hendelsen er omtalt i historielagenes årbok fra 2008 og kjent på folkemunne, men aldri før fått oppmerksomhet av det lokale kulturlivet. Det ønsker initiativtakerne å gjøre noe med. Neste høst skal slaget gjenskapes gjennom et storslått musikkspill i kulturhuset.

– Det har vært snakket mye om det som skjedde. Men det har liksom blitt med det. Sildslaget er jo en betydelig historisk hendelse i Hommelvik, sier Øystein Sneisen.

Intervjuet kamphane

Viggo Valle, Anne-Britt Østeraas og Gunn Frøiland utgjør resten av styresammensetninga i foreninga bak den planlagte oppsetninga. Proletarteaterets stiftelsesmøte fant sted mandag denne uka, men Fosmo kan røpe at de involverte i månedsvis har jobbet i det stille med planene. Hommelvikingene har blant annet lagt ned et stort arbeid i research og brukte en hel dag på å intervjue en 82 år gammel rissværing. Vedkommende var 16 år og til stede da det smalt i Folkets Hus i 1951.

Kildearbeidet har ifølge Fosmo og Sneisen allerede materialisert seg. De fleste fiskerne kom nemlig fra Fosen og ikke fra Møre som flere har hevdet.

– Det har vi fått bekreftet, sier Øystein Sneisen.

Klar plan

Torstein Fosmo understreker at oppsetninga foreløpig befinner seg på tegnebrettet. Kulturarbeideren har likevel en klar plan på det ferdige produktet.

– Målet er å lage et humoristisk musikkspill bygd på den historiske hendelsen. Selve slagsmålet gir enkel tilgang på komikk, og er således en bonus. Det mest interessante er at vi får anledning til å lage et tidsbilde av Hommelvik fra en epoke der bygda var på sitt mest aktive, sier han.

Ber om hjelp

Det strides om hvem og hva som faktisk utløste masseslagsmålet. Enkelte har beskyldt det lokale politiet for elendig håndtering av vaktholdet, mens andre har hevdet at en internt krangel mellom fiskerne var gnisten som antente ilden. Fakta i saken har duoen til hensikt å få på bordet før stykket skrives ferdig i løpet av året og ber derfor om hjelp fra publikum.

– Det finnes få gjenlevende sannhetsvitner. Men om noen sitter på opplysninger, smått eller stort, er vi svært interesserte i å komme i kontakt med dem, sier Sneisen.

– Selvsagt vil mye være fri diktning, men vi ønsker å få mest mulig fakta på bordet før, slik at vi kan overdrive og underdrive i etterkant, legger Torstein Fosmo til.

I kikkerten

Proletarteateret har et budsjett på rundt 100.000 kroner og ser for seg en oppsetning med mellom 40 og 50 medvirkende. Omtrent halvparten vil figurere på scenen og de aller fleste vil ha lokal tilknytning, ifølge Fosmo.

– Vi har ikke kommet dit enda at vi har hyret inn regissør og sangere, men vi har selvsagt noen bestemte personer i sikte, sier hommelvikingen.