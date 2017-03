Byr på lettkledd litteratur i kveld

Milde Mathilde & Drillpikene inivterer til en kveld helt utenom det vanlige.

Torstein Andersen og Elfi Sverdrup kommer for å holde forestillingen "Frekke viser og erotiske folkeæventyr". Duoen vil fortelle muntlige utgaver av tradisjonelle erotiske folkeeventyr oversatt til trøndersk, og synge det de selv omtaler som frekke folkeviser. Showet ble satt opp for første gang i 2012 og har blitt vist over hele landet, deriblant på Café Rampa.

"De gikk ikke akkurat som katta rundt grøten, de to som sang og leste erotiske tekster på Café Rampa fredag kveld. Til publikums store forlystelse gikk de rett på sak", skrev lokalavisas anmelder den gangen.

–Forestillingen varer i en time. Den har blitt meget godt mottatt og trekker mye folk. Etter showet bruker vi å ha åpen mikrofon, og da er det som regel flere som vil formidle en vise eller en fortelling, skriver Torstein Andersen i en epost til Bladet.

Han har jobbet som skuespiller i en årrekke og medvirket i flere oppsetninger ved Trøndelag Teater. Andersens kollega, 59 år gamle Elfi Sverdrup, er datter av lyriker Harald Sverdrup og har jobbet som profesjonell vokalist siden 2004.