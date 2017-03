Her får du en smakebit av Ole Vig-elevens konsert

Musikklinja søker tilbake til 70-tallet for å finne godfølelsen. Nå håper de å formidle den til publikum i Kimen.

– Her blir det mye funk og soul. Vi har hentet sanger fra artister som James Brown, Aretha Franklin og Jackson Five. Så er blir det mange god-låter fra 70-tallet, sier Anne Lucie Tranås Laugtug, som er PR-ansvarlig for konserten.

VIDEO | Se video fra øvingen øverst i saken!

Samarbeid

Årets konsert har beskrivende nok fått navnet «I feel good».

– Vi håper i alle fall at dette skla få opp stemningen blant publikum. Stemingen er i alle fall på topp for de drøye 50 musikklinjeelevene som er i innspurten med øvingene. Dette er en samarbeidskonsert der alle trinnene er med. Det er også samarbeid på tvers av trinnene, noe som er positivt. Man blir på en måte kjent med alle på linja gjennom musikken, sier Tranås Laugtug.

Noe for alle

Konserten varer i halvannen time, og settes opp i storsalen i Kimen kulturhus.

– Mange kjenner nok igjen det meste av musikken vi har med i konserten. Det er også musikk som bør fenge alle generasjoner.Så nå håper vi virkelig at folk tar turen på konsert. Så får vi sørge for at de går hjem med god-følelsen, sier Anne Lucie Tranås Laugtug.