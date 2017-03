– Vigdis er et av de største operatalentene vi har

– Dette er en pris som henger høyt, og en pris vi ikke strør om oss med. Den deles ikke ut hvert år. Kun når vi har noen vi mener har gjort seg fortjent til den, sier Geir Moen, som er styreleder i Operaens venner Oslo.

Siden årtusenskiftet er det bare to andre som er tildelt denne prisen. Det er Mads Wighus i 2009 og Nina Gravrok i 2014.

Overrasket

Talentprisen på 20.000 kroner fikk Vigdis tildelt under en konsert hun gjorde for Operaens Venner på tirsdag kveld.

–Vi hadde hyret henne inn til å synge noen arier for oss. Vi hadde avtalt honorar for oppdraget som vanlig, så overraskelsen var stor da jeg gikk opp å sa at hun ikke fikk det avtalte honoraret, men heller talentprisen.

–Hvorfor får Vigdis Unsgård denne prisen?

–Det gjør hun for at hun er et av de absolutt største operatalentene vi har. Hun har en veldig spennvidde i sitt repertoar med evne til å synge ulike typer opera. Alt for Ulysses til Carmen behersker hun. Noe hun her vist gjennom sine snart to år som solistpraktikant ved Den Norske Opera & Ballett, sier Geir Moen.

Startet på Steinvikholmen

Vigdis Unsgård startet sin operakarriere i operaskolen til Opera Trøndelag. Derfra gikk veien til ulike amatørroller i Olav Engelbrektsson på Steinvikholmen, før hun fikk sin første store solistrolle som Lucie i samme opera i 2012. Hun har også hatt rollen som Papagena og Første dame i Tryllefløyten i Prestegårdshagen.

Ved sin tid som solistpraktikant ved Den Norske Opera & Ballett debuterte hun i 2013 i urfremføringen av Ad Undas – Solaris Korrigert. I sesongen 2015/2016 sang hun rollene som Moren i Der Jasager, Melanto i Ulysses vender hjem og Barbarina i Figaros bryllup. I høst sang hun Evrydike i Orfeus og Evrydike, og for tiden medvirker hun som Frasquita i Carmen.

Dypt rørt

– Jeg trodde jeg bare skulle synge to sanger på en minikonsert, så jeg ble kjempeoverrasket og dypt rørt over denne tildelingen, sier Vigdis Unsgård.

–Det er en ubeskrivelig og utrolig pris, som gir meg veldig lyst til å leve opp til den tilliten Operaens venner har vist meg gjennom denne tildelingen, fortsetter sopranen fra Skatval.

Vigdis Unsgård avslutter sitt engasjement som solistpraktikant ved Den Norske Opera & Ballett til sommeren.

–Har du planene klare for hva du gjør når du er ferdig?

–Det første jeg gjør er at jeg drar til Innsbruck i Østerrike. Der skal jeg gjøre Melanto i Ulysses. Etter det fortsetter jeg som frilanse operasanger.

–Har du andre ting på gang?

–Ja, men jeg kan ikke slippe det ennå.

–Hvordan har de to årene som solistpraktikant vært?

–Det har vært fantastiske år, der jeg fått prøvd meg på mange forskjellige ting. Jeg har fått vist fram mine styrker og utviklet meg som sanger.

–Er Den Norske Opera & Ballett et sted du vil tilbake til?

–Det er absolutt et sted jeg ønsker meg tilbake til, sier Vigdis Unsgård.