Kari Bremnes med konsert i Kimen

–I 1999 solgte hun ut Stjørdal kino med konserten «Svarta Bjørn». Endelig kommer hun tilbake igjen, bedre enn noen gang, sier Lene Fjellstad, markedsansvarlig i Kimen kulturhus.

Hun tror Bremnesvil kle storsalen i Kimen godt.

– Vi er glade for å ha fasiliteter, og ikke minst et publikum, som gjør det attraktivt for artister av Bremnes kaliber å stoppe i Stjørdal. Stjørdalspublikummet fortjener å få høre Bremnes, og Bremnes fortjener å møte stjørdalingene, sier Fjellstad.

Til høsten er Bremnes klar med nytt album og sin mest omfattende turné noensinne.

– Konsertene er det mest spennende jeg gjør. Og vi snakker høyspenning. Det er der vi møtes med alt vi har, sal og scene. Jeg har alltid hatt stor respekt for publikum, men de første årene var jeg reddere. Etterhvert har vi utviklet noe som ligner et vennskap, publikum og jeg. Det er en absolutt forvandling, sier Kari Bremnes.

Kari har skrevet sanger halve livet, vært artist enda lengre og gjennom årene har hun utviklet nærmest en egen sjanger. Kjernen i den er nærheten til folk og historiene rundt livene vi lever. Om å miste, om å finne. Om storhet og trivialiteter.