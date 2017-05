Arrangerer konsert med norsk stjerneskudd

Ungdommene i arrangørgruppa Trass U18 har klart å lokke den norske rapkometen Cezinando til Stjørdal.

Tirsdag kveld går artisten på scenen i Kimen.

Ledige billetter

Ifølge arrangøren er det fortsatt billetter igjen.

- Den samme konserten i Trondheim er utsolgt, men i Stjørdal har salget gått litt tregere, forteller ungdommene til Bladet.

Stjerneskudd

I fjor ble Cezinando kåret til Årets Urørt og Årets Nykommer på P3 Gull. Oslorapperen vant i tillegg spellemannspris for beste tekstforfatter, og var nominert i to andre kategorier.

I Kimen får Cezinando med seg trondheimsrapperen Wonder The Boy. 16-åringen er hyret inn for å varme opp for sin seks år eldre artistkollega.

Serie med konserter

Trass U18 er et samarbeid mellom Olavshallen, Kimen kulturhus, Kultursenteret ISAK og Carbon Fritidsklubb. Ungdommene i gruppa er engasjert til å arrangere en serie med konserter for unge. Foran morgendagens musikalske begivenhet har tenåringene fra Stjørdal og Malvik gjort alt fra booking til markedsføring og rigging.