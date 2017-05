- Noe av det artigste jeg har gjort

Musiker Jan Erling Holberg fra Saksvik slapp nylig singelen "Aim to please", sammen med Senri Kawaguchi fra Japan og Mezzoforte-duoen Jonas Wall og Fridrik Karlsson.

Kawaguchi regnes av mange som en av verdens beste kvinnelige trommeslagere.

- Etter å ha møtt henne, kan jeg med fire strek under svaret skrive under på at hun er blant de beste, sier Holberg og ler.

Lever ut drømmene

Bassisten fra Malvik har opp igjenom årene knyttet kontakt med flere store musikere. Deriblant Joe Lynn Turner og Tony Carey, kjent fra rockebandene Rainbow og Deep Purple.

- Jeg har bestandig gått mine egne veier og gjort det som har falt meg inn. Det har vært viktig for meg å leve ut drømmene mine, sier Holberg.

Medgjørlig

Kontakten mellom malvikingen og Kawaguchi ble etablert på internett i fjor vår.

- Jeg satt på You Tube og søkte etter funk fra Japan. Videoene som kom opp av henne fascinerte meg veldig. Jeg ble helt satt ut og bestemte meg for å ta kontakt. Hun viste seg å være veldig medgjørlig og ville være med å bidra på låta, forteller 51-åringen.

Tilgjengelig nå

I februar ble bass og trommer spilt inn i Dutch Mama studio i Tokyo. I vår bidro musikere fra det islandske funkbandet Mezzoforte med saksofon og gitar. Sist søndag ble det endelige resultatet gjort tilgjengelig på strømmetjenesten Spotify.

- Jeg er strålende fornøyd. Dette er noe av det mest spennende og artigste jeg har gjort noensinne, fastslår Jan Erling Holberg.