Folkekjær artist til seniorfest i Stjørdal

– Inger Lise Rypdal er en showartist, og jeg tror det blir en kjempekonsert. Hun er jo Norges popdronning og blir selve rosinen i pølsa under festivalen, sier prosjektleder Mari Ann L. Pettersen.

Den folkekjære artisten er det store trekkplasteret under Metusalem-festivalen i september.

–Unikt

Stjørdal kommune og Kimen kulturhus er vertskap for den trønderske seniorkulturfestivalen Metusalem 21.–22. september. Festivalen er en del av samarbeidet om «Den kulturelle spaserstokken» i trøndelagsfylkene.

– Dette er unikt. Det er en festival for og med seniorer. Det er de som er drivkraften, forteller Pettersen.

Festivalen startet i 2009 i Trondheim, og har siden den gang hatt flere andre kommuner som vertskap. I år er det Stjørdal sin tur.

– Vi har fokusert på å vise seniorer i alle ledd, på scenen og bak scenen. Og vi ønsker oss seniorer som publikum og deltakere, sier Mari Ann L. Pettersen.

Vrimledag

Hun nevner at det blir flere konserter på festivalens første dag, som for eksempel «Nora Brockstedt og andre slagere» med Panter Tanter, «Rock`n roll, blues og boogie woogie» med Daniel Røssing og opera- og musikalkonserten «We are Women».

– Publikum får også mulighet til å delta på kunstomvisning og lokale foredrag. I Stjørdal kirke og i Newton-rommet vil det også være aktiviteter, sier Pettersen.

På dag to inviteres alle seniorer og deres organisasjoner i Stjørdal til en vrimledag i kulturhuset.

Festforestilling

– Det blir mange aktiviteter, stands og ulike innslag i Vektersalen og ved området utenfor kirka. Vi ønsker innspill på hvem som har lyst til å være med og bidra på denne sekvensen. Det er bare å ta kontakt med meg, forteller Pettersen.

Høydepunktet blir festforestillingen den første kvelden, der Inger Lise Rypdal med band står på scenen. I tillegg kommer revyartist Harald Morten Bremseth og underholder, i tillegg til fengende musikk av lokale artister. Vert for kvelden er Viggo Valle.