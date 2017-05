Martine skifter artistnavn

Martine Rygvold fra Hommelvik ble nummer åtte i sangkonkurransen Idol i 2013 og har siden gitt ut til sammen fem singler under artistnavnet Martine.

Nå har 28-åringen ifølge adressa.no bestemt seg for å endre sitt artistnavn til Kristofa.

- Det er faktisk mellomnavnet mitt, og stammer fra tvillingsøsteren til oldemoren min. Jeg fant vel ut at det er såpass mange som heter Martine, og bestemte meg da for å ta dette navnet. Jeg føler det er et bedre artistnavn, sier Rygvold til avisa.

Til høsten gir artisten ut sin første Ep gjennom plateselskapet Attack music.

- Vi spilte inn albumet i mars, så jeg gleder meg veldig til vi skal gi det ut. Vi har ventet lenge. Jeg synes selv det er en kul EP, der det såklart fortsatt er meg, men likevel litt annerledes. Jeg tar en litt nyere retning, sier Rygvold til adressa.no.