Spilte «Darth Vader» for kulturministeren

Musikken fra Star Wars falt i god jord. Helleland klappet begeistret og tok seg tid til å slå av en liten prat med Kristian Stue Grav.

- Jeg går yrkesfag og vil satse på musikk, fortalte han

- Så bra! Da har får du en bakgrunn som ikke alle har, sa statsråden.

Det var Malvik Høyre som hadde invitert Linda Hofstad Helleland (H).

- Det har vi gjort for å for å vise fram den fantastiske Malvikstien og Malvik kommune, som vi er veldig stolt av, forteller gruppeleder Eva Lundemo.

Over 82 000 personer har vandret den 2,5 km lange Malvikstien på ett år. Det er en suksess verd å fortelle om. Kulturministeren fikk se med egne øyne at stien er populær. På vei mot Muruvik møtte politikerne både barnefamilier, trimmere og folk på spasertur.

- Det er planer om å få forlenget Malvikstien stien innover til Trondheim. Blant annet det ville vi fortelle om, sa Lundemo.

Kulturministeren lyttet til det både Lundemo og de andre hadde på hjertet.

- Hvorfor takket du ja til å komme og gå Malvikstien?

- Aller først vil jeg takke Eva Lundemo som inviterte meg! Turstien er en kombinasjon av et godt folkehelsetiltak, et godt eksempel på hvordan stier kan bidra til mer aktivitet i nærområdet og for turister, også var det flott å se hvordan turstien også hadde med minnesmerke fra ulykken i 1940. Vi må ta vare på lokalhistorien vår! sier Linda Hofstad Helleland.

Knut Erling Flataker, som har jobbet mye med Malvikstien, var med på turen. Ordfører Ingrid Aune (Ap) var med og Trond Kvendbø Svingen, som er oppvokst i området, holdt foredrag om Malvikstien for kulturministeren.