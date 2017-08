Arrangerer workshop på Lokstallen

Workshopen er en del av kursopplegget "en smak av kunsten", som arrangeres av Stjørdal kommune etat kultur i høst.

–Vi har fått midler fra Norsk kulturråd til å arrangere en serie med workshoper. Det blir også workshop i forbindelse med eventyrstien, et nytt svingkurs og et kurs i moderne dans senere, forteller daglig leder for Lokstallen, Mari Moe Krysinska.

Workshopen er åpen for påmelding for alle aldersgrupper fra skolealder og oppover, og deltakelsen er gratis.

–En grunn til at vi arrangerer dette er fordi vi vet at mange som er nysgjerrige på forskjellige typer kunstformer, men så er det vanskelig å gå inn å betale stor kontingent før man vet hva det går ut på. I tillegg er det ikke alle som har råd. En annen grunn er at vi på lokstallen vil at ungdom skal bli kjent med hverandre på tross av tidligere tilhørighet. Vi opplever at ungdommer i Stjørdal ikke vet hvordan de skal bli kjent med andre, særlig gjelder dette for aldersgruppen 18-25. Så det er et sosialt aspekt også, forteller Krysinska.

–Forene virkelighet og fantasi

–Deltakerne skal lage en tredimensjonal miniscenografi der de skal forene virkelighet og fantasi. De skal ta utgangspunkt i blader, magasiner og papp. Det blir mye klipping, liming og tegning, forteller kursholder og billedkunstner Gunnhild Uddu Krysinska om workshopen.