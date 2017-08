Siste konsert blir hjemme i Stjørdal for Endre

For Endre blir konserten hjemme på Stjørdal det sist større oppdraget før dimittering etter ett år som musiker i Garden.

Spesielt og lærerikt

- Dette året har vært slitsomt med mange lange dager, men med mange positive opplevelser. Når en lykkes på scenen er det ingen tvil om at det er verdt å legge ned alle arbeidstimene på å øve. Tiden i Garden har vært utrolig lærerik. For meg har det vært spesielt å få være med i en 70-80 mann stor gruppe som har som mål å bli best i verden. Det er ikke alle som får oppleve å få være en del av H. M. Kongens Garde, sier Endre Sørebø, en liten måned før han skal levere inn uniform og trombone etter endt tjeneste.

Landet rundt

I løpet av året som musiker i Garden er det noen faste oppdrag og mange konserter rundt om i hele landet og utenfor Norge.

- Det har vært mange store oppdrag med 17. mai på Karl Johan i Oslo som den største opplevelsen. I mai var Garden med på Sweden International Tattoo i Malmö, og vi var med på Military Tattoo i Basel i Sveits. Ellers har vi spilt konserter rundt i hele landet og fått oppleve alle landsdelene, sier Endre.

Tar ett friår

Så snart uniformen er levert inn blir det en velfortjent ferie på Endre.

- Garden legger bra til rette for alle som skal begynne på studier, men jeg har valgt å ta ett friår etter tjenenesten. Det blir først en lengre ferie. Etter det blir det å jobbe ett år før jeg bestemmer meg for hva jeg skal gjøre videre i livet, sier han.

I troppen fra H. M. Kongens Garde som spiller på Byfesten i Stjørdal fredag kveld er det to stjørdalinger. I tillegg til Endre Sørebø, som spiller trombone, spiller Martin Weiseth signaltrompet i korpset. De to har 10 års erfaring fra henholdsvis Halen musikkorps og Haraldreina og Kvislabakken Skolekorps.