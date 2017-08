Kongens menn åpnet byfesten

Nøyaktig klokka 18 fredag kveld ble tidenes første Byfest offisielt åpnet på parkeringsplassen mellom Kimen kulturhus og Kjøpmannsgata.

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp) innledet den kulturelle nyvinningen med en kort tale, før Hans Majestet Kongens Garde overtok showet. I en snau time holdt Kongens menn en spektakulær og underholdende oppvisning i duskregnet.

- 2500 mennesker

Været så imidlertid ikke ut til å plage stjørdalingene nevneverdig. Ifølge et anslag gjort av prosjektleder for Byfest Stjørdal, Ole Ivar Teigen, hadde nærmere 2500 mennesker møtt opp for å følge åpningsfesten.

- Det er masse folk her. Over all forventning. Vi hadde ikke planlagt noen stor åpning, men det viser seg at stjørdalingene stiller opp, sa en strålende fornøyd Teigen etter åpningsshowet.

Verdensklasse

Festgeneralen fikk medhold av kulturssjef i Stjørdal kommune, Jarle Førde.

- Fantastisk, dette synes jeg er veldig bra, sa den tidligere Brazz Brothers-musikeren da han ble spurt om det overbevisende oppmøtet.

Både Teigen og Førde lot seg imponere av gjestene.

- Det var sus over dette. Garden er i toppslag nå om dagen. De har vært sammen snart ett år. Når en hører på musikken og ser oppvisninga er det ikke tvil; det er verdensklasse, skryter Førde.

Teigen er enig.

- Det er alltid stas å se Hans Majestet Kongens Garde. Spesielt når det er stjørdalinger med, sier han.

Rikt program

Byfest Stjørdal fortsettermed dansegalla i Prestmoen kulturpark fredag kveld og fortsetter med en rekke arrangement den kommende uka. Både Teigen og Førde har en god følelse og store forventninger.

- Jeg tror været vil være avgjørende for publikumsoppmøtet. Meldingene er gode, så jeg har store forventninger - ikke minst til de tre store konsertene i Kimenparken. Det blir spektakulært og jeg håper stjørdalingene møter opp, sier Jarle Førde.