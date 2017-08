Norske Talenter kommer til Stjørdal

– Nå er det endelig klart. Vi blir ett av tre steder i Norge som skal ha audition til neste utgave av TV2's populære talentprogram, Norske Talenter, sier en godt fornøyd markedsansvarlig i Kimen kulturhus, Lene Fjellstad.

– Størst på Kimen

I tillegg til Stjørdal blir det audition i Oslo og Bergen.

– Dette blir den største happeningen her på Kimen siden åpningen for to år siden. Billettene til de to auditionsdagene den 21. og 22. oktober blir lagt ut nå, og de er gratis. Så her er det først til mølla som gjelder, sier Fjellstad.

Mange besøkende

De som skal være med på audition kan melde seg på hvilket som helst av de tre stedene.

– I og med at vi er det eneste stedet i Midt-Norge, er det naturlig å tro at de fleste fra Møre og Romsdal i sør til Finnmark i nord, kommer til å komme hit. Men det kan komme folk fra andre steder i landet også. Det som er helt sikkert er at det kommer til å komme mye folk hit den helga. Vi har allerede booket 200 hotelldøgn bare for crewet som skal produsere programmet, sier Lene Fjellstad.

Også hele Kimen er fullbooket til formålet denne helga.

– Vi kommer til å trenge all den plassen vi har, så alle saler blir fylt med deltakere og støtterom for denne store tv-produksjonen.

God erfaring

– Hva tror du er grunnen til at Kimen er valgt som arrangørsted denne gangen?

– Dette er en sak som Jomar Ertsgaard, enhetsleder for kulturproduksjon i Stjørdal kommune, har jobbet med lenge. Det er også sånn at mange av de som er med på produksjonen av Norske Talenter, også var med da Senkveld gjestet Kimen. De var veldig godt fornøyd med byggets egnethet for tv-produksjon den gangen, så det kan vel ha spilt inn på valget av sted denne gangen også.