Blues på slektsgården Ersgaard

Smilet til Scottie Miller satt bredt og løst før han gikk inn på låven på slektsgården til 80 publikummere. At han skulle opptre her på gården var ikke i hans tanker da han var på Blues in Hell for to år siden.

– Vi fant det ut gjennom min slektning Vebjørn Halvorsen som mente at min mors pikenavn kanskje kom fra området. Jeg mente at det måtte være et vanlig navn i Norge. Men han sa at det ikke var tilfelle. Og da vi så på andre familiemedlemmer som har vært her på besøk, så vi at vi var i familie. Og etter mer reserarch fant vi ut av jeg kommer fra Erstgaard. Og nå er jeg her sammen med min mor og tante fra Minnesota og Washington, sa Miller før han entret scenen.

Helaften

Her hadde bluesfolket blitt servert lam og drikke før Miller fortalt hvor mye det betydde for ham å komme hit til slektsgården sammen med sitt band.

– Og ikke minst at jeg har med meg min mor og tante, sa Miller før han slo seg løs på tangentene.

Utvandret

Scottie Millers oldefar Bjørn Ertzgaad utvandret til Amerika i 1866 for å prøver lykken. På grunn av at Stjørdalselva skiftet leie og delte gården i to var det magre kår og oldefaren av en av fire søsken som reiste til Amerika. Bjørn Ertzgaards bestefar var Petter Johnsen Ertzgaard. Han var på Eidsvoll i 1814, en av Eidsvollmennene som laget Grunnloven.