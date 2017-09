SKA-frika lanserte fredag 1. september musikkvideoen "Besatt".

Låta er en av fem spor på EP-en "Vi spring av sted" - som bandet slapp i juni.

Musikerne fra Malvik og Stjørdal er provosert over all hets på internett og går rett i strupen på nettrollene i den nye videoen.

Legg ned livets harde skole

– Det er høst, og høysesong for troll i kommentarfeltene på internett. De forstyrrer, irriterer og provoserer ved å komme med hatefulle ytringer og usaklige argumenter. Mange av disse trollene er også svært aktive i politiske diskusjoner, og vi grøsser ved tanken på at de har stemmerett ved høstens stortingsvalg. Kanskje burde politikerne vurdere å få lagt ned «Livets harde skole» én gang for alle, så slipper vi å utdanne flere troll, skriver bandet i en pressemelding.

Ska-frika mener videoen gir et godt bilde av enkelte menneskers nettvaner.

– Musikkvideoen «Besatt» er både ekkel og kvalmende, og er derfor en fantastisk bra gjenspeiling av hvordan disse ufyselige menneskene ter seg på nett. Bak PC-skjermene rundt om i landet sitter det aktivister som bruker caps lock som megafon, og vi synes det er på tide å ta frem vievann, kors og eksorsist, for her er det kun demonutdrivelse som vil fungere, skriver bandet videre.

Spilt inn i Hommelvik

Det er produksjonsselskapet Cliffhanger film som har produsert videoen. Innspillingen av videoen tok primært sted i et nedlagt basseng i Hommelvik, samt i de dype skoger i området rundt.

Se videoen her!