Burning, røyk og rebusløp

- Vi er vel drøyt hundre biler nå, men etter hvert kommer det inn rundt 50 biler som deltar på rebusløpet Fun Run, sier Anne Britt Gulaker Nilssen og Stein Erik Tollefsen i Hell Cruisers.

Sammen med mange andre amcarmiljøet i Stjørdal er duoen med på å arrangere Night Cruise to Hell, som har vokst seg en smule større i år enn tidligere.

- Rebusløpet skal blant annet innom Lånkebanen for skrotbilrace med en bil vi har fått fra et bilopphuggeri. Der skal det også arrangeres interne cuper for servingsstedene i Stjørdal, som er med på å arrangere dagen sammen med oss, og byens bilforretninger, sier Tollefsen.

Engasjerte bosentrene

I tillegg skal alle de femti deltagerbilene innom bosentrene i kommunen.

- Vi har fått engasjert næringslivet og bosentrene til å bidra i dag. Alle bosentrene i Stjørdal er engasjerte i rebusløpet, som avsluttes her i Storvika. Her får deltagerne hvis de ønsker anledning til å børne, sier Gulaker Nilssen.

2500 hestekrefter

I kveld er det duket folkefest i gågata. Livemusikk og servering blir det fra 1800 til 2300, samt den tradisjonelle paraden hvor 22 farkoster skal vise seg frem klokken 1900. Spennet er stort. Den minste doningen er en sykkel, og den heftigste har 2500 hestekrefter og tilhører dragraceren Anne Bitt Gulaker Nilssen. Arrangørene regner med at rundt 400 biler vil komme til Stjørdal sentrum i kveld.

Fornøyd

- Dagen har vært kjempefin, og nå venter vi bare på at de 50 deltagerne i rebusløpet skal komme inn. Dessverre var pågangen i år så stor at vi måtte si nei til flere deltagere. Blant annet kom det en delegasjon fra Verdal, som dessverre ikke fikk være med, forteller Sten Ånnegård, som stilte opp i Storvika med sin strøkne Chevrolet Corvette fra 1971.

Svensken fra Storlien gjorde stjørdaling av seg for 17 år siden, og kom kjapt inn i Hell Cruisers. Han fryder seg over at dagen ser ut til å bli en suksess.

- Nå gleder vi oss til kvelden med livemusikk og parade i gågaten, smiler Ånnegård.