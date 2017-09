I dag skjer det mye på museet

Stjørdal museum Værnes arrangerer i dag den årlige Kulturminnedagen.

– Søndag er vi så heldig å få tidligere direktør ved Ryfylkemuseet, Roy Høibo, på besøk, forteller leder ved museet, Sølvi J Dahlen Lauvsnes. Han vil holde foredraget «Varmere, våtere, villere» som tar for seg hvordan vi møter utfordringene når klimaet truer kulturminnene., forteller kontor- og arrangements­ansvarlig Unni Raaen Nysæther.

Restaurert systue

– Vi vil åpne både systua i Ingebrigtsengården og gullsmedverksted i Bernhards Minde for publikum denne dagen, forteller Lauvsnes. – Formidler Aud Lyngstad har den siste uka jobbet på spreng med innredning, og vi gleder oss til å vise fram den restaurerte systua etter skredder Lars Ingebrigtsen til publikum.

I den gamle presteboligen er det kafé med salg av nystekte vafler og kaffe.

Gullsmeden er der

I gullsmedverkstedet vil Odd Jarle Størseth være til stede og vise ulike teknikker. Det er første gang publikum får tilgang til både systua og verkstedet.

Søndagen er siste ordinære åpningsdag på museet denne sesongen.

– Har du ikke sett våre sommerutstillinger, må du kjenne din besøkelsestid nå, sier Nysæther

- Museet har mye å by på for både unge og gamle. I den gamle presteboligen vises utstillingen «Da klokka klang og salmesang. Fra Wittenberg til Værnes?» I år er det 500 år siden reformasjonen startet ved at Martin Luther offentliggjorde sine 95 tester. Hva betød dette for stjørdalingene i århundrene etterpå og hva betyr det i dag?

I Prestegårdshagen står fotoutstillingen «Stjørdalsglimt» som viser 9 bilder fra både hverdag og fest, sier Nysæther videre. I tilknytning til bildene er det barneaktiviteter.

Vinner kåret

- I sommer har vi hatt en navnekonkurransen. Martin Lerfall (9) fra Hell har foreslått et kjempefint navn til sjøløva, forteller Nysæther. Hva det klingende navnet blir skal vi fortelle og markere på søndagen, sier Nysæther.