Lover ut klem til alle mannlige sangere

På øvelsen til Stjørdal Mannskor i forrige uke ble det stilt spørsmål om det var mulig å få klem fra Hanne Krogh etter konserten.

–Dette ville være en skikkelig motivasjonsfaktor for å bli med, forteller Astrid Vikaune som rekrutterte sangere til Kimenkoret.

Hun forteller at dette ble tatt noe løselig opp, en hun fulgte opp med å spørre produsent og ektemann Trygve Sundbø.

Og Sundbø svarte positivt på henvendelsen.

– Alle i Stjørdal Mannskor får klem av Hanne Krogh om de blir med på konsertene våre i Kimen, så sant de ikke er forkjølet. Under mottoet «Det er lov å ha god smak», bekrefter jeg som ektemann at dette er ok, s krev Trygve Sundbø.