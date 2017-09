Vil mette publikum med både mat og underholdning

– Vi ønsker å vise fram kvalitet, og i år blir det en fornyelse. Det blir hitparader fra 80-tallet i den ene sekvensen. Vi skal løfte showet i takt med stemningen og kvelden, sier Ole Ivar Teigen.

Sammen med resten av stjørdalsbandet MONO skal han for tredje år på rad underholde julebordsgjester på Quality Airport Hotel Værnes. Det skjer 1. og 2. desember.

– Det blir et såkalt dinnershow, som for øvrig er noe nytt i Stjørdal. Her skal man spise og bli underholdt gjennom hele kvelden, forteller Teigen.

Fire sekvenser

Quality-hotellet i Kjøpmannsgata henvendte seg til Ole Ivar Teigen og MONO for tre år siden. Resultatet det første året ble en produksjon uten liveband. I fjor ble det utviklet til band som hadde med seg gjester. Slik blir det også i år.

– Hele dinnershowet varer i tre timer og inneholder fire ulike sekvenser. Tilbakemeldingene fra i fjor var meget gode, og vi vil gjenta suksessen, sier bandmedlem Espen Myrvang.

Foruten MONO, som består av Ole Ivar Teigen, Sven-Kristian Bakken, Espen Myrvang og Atle Dybå, skal Siri Bones og Roar Nygård stå på scenen. Det skal også ungdommene Vilde Reitan Vassbotn og Olivia Teigen Ellingsen. De to sistnevnte går det tredje året på Ole Vig videregående skole.

– Folk skal komme i julestemning i starten av showet, før vi trykker til mer etter hvert, forklarer Ole Ivar Teigen.

De har også fått med seg revyartist og artigkaill Harald Morten Bremseth på laget, som dukker opp med jevne mellomrom.

Senere på kvelden og natta fortsetter festen med Jhohans på scenen.

Trygghet

Mat- og drikkesjef ved Quality, Frank Dyrnes Olsen, er glad for samarbeidet med underholdningsartistene.

– Det har fungert kjempebra tidligere, og det kommer det til å gjøre i år også. Vi vil ha noe trygt som vi vet leverer. Vi er god på logistikk og mat, mens MONO er god på underholdning, sier Olsen.

Han presiserer at det er et julebord for alle og enhver. Bestilling gjøres ved hotellet.