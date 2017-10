Håndplukket stjernegalleri til Bruket

Trioen fra Hommelvik har håndplukket det de mener er distriktets beste menn i revymiljøet og samlet dem i ett show. Førstkommende lørdag settes forestillingen Kvitter med favoritter opp i Bruket kulturhus.

Marit Hammer fra vertskapet forteller at trioen har vært selektive i sitt arbeid med gjestelista.

– Vi har invitert revyfolk vi selv synes er artige. Og alle er menn. Det er fordi ingen skal kunne ta glansen fra oss, ler Hammer spøkefullt.

Toppet mannskap

Fra Hommelvikrevyen kommer Torstein Fosmo og Åke Brandslet. Brødrene Bjørn og Trygve Stuevold representerer Saksvik Teaterlag. I tillegg har Terje Stamnes fra Skatvalsrevyen og duoen Thomas Woldseth og Pål Thyholt fra Lånkerevyen meldt sin ankomst. Sistnevnte skal samme ettermiddag delta på Lånkerevyens forestilling på Trudvang og må fraktes til og fra med egen sjåfør.

Fra Fitjar

Kvitter-trioen topper mannskapet med komiker og revyveteran Ole Bergesen fra Fitjar på Vestlandet. Gjestene vil presentere kjente revyperler fra eget materiale og Hammer legger ikke skjul på at arrangøren har hatt en finger med i spillet.

– Vi har ønsket oss gode, gamle revynummer fra gjestene. Kvitter fra Knotten vil imidlertid lansere noe nytt lørdag, sier Hammer.

– Blant annet får vi besøk av Knotten Blandakor. En gjeng med mange særegne personligheter, røper hun.

Ideen på hjemtur

Ideen om en revygalla fikk Kvitter fra Knotten-gjengen på vei hjem fra NM på Høylandet. Hammer forteller at trioen var så høye på gode sceneopplevelser at de lot seg inspirere til å stelle i stand noe eget.

– Vi tenkte at vi måtte få til noe lignende her i Hommelvik, og invitere alle disse dyktige menneskene hit. Det artige er at alle ble så glade for å bli spurt om å delta, sier hun.

To forestillinger

Kvitter med favoritter settes opp to ganger lørdag. Begge forestillingene er ifølge Hammer nærmest utsolgt.

– Det var noen seterader igjen helt bakerst da jeg sjekket sist, sier Marit Hammer.