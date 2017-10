– Hun er den klart største stjerna som har vært med på julekonserten

Årets julekonsert på Scandic Hell går av stabelen søndag 17. desember. I år får Are Hembre med seg en sprek 70-åring på scenen.

– Dette er stor stas, altså. Wenche Myhre er folkesjela til det norske folk. Hun synger veldig bra, ser bra ut og er fortsatt en veldig dyktig artist. Rett og slett ei stor stjerne, sier Hembre.

Øving neste uke

Han har aldri samarbeidet med Myhre tidligere, og gleder seg til de kommer i gang med øvingene.

– Vi skal møtes i neste uke og legge slagplanen for hvordan årets julekonsert blir. Vi har felles kjente og kjenner hverandre, men vi har ikke jobbet sammen før. Det gleder jeg meg voldsomt til. Det er også sjelden hun holder konserter i desember og hun gjør lite på scenen før jul. Derfor er det ekstra artig at hun takket ja, forteller Are Hembre.

De rundt 1.000 billettene til «Christmas in Hell» legges ut for salg på Ticketmaster førstkommende lørdag.

Dette er det åttende året på rad at Hembre arrangerer egen julekonsert.

Ydmyk

– Det har fungert i lang tid, og jeg er både takknemlig og ydmyk. Konsertene har vært utsolgt hvert år, og jeg krysser fingrene for det i år også. Det finnes imidlertid ingen garanti, sier Hembre, som nå har gjort stjørdaling av seg igjen.

– Har kjøpt hus på Prestmoen. Det er godt å komme hjem igjen.