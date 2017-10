Folksomt på eldres kulturmønstring

Det er sjuende gang med Eldres kulturmønstring, og Malvik kommune la denne gangen åpningen til Cafe Rampa.

En ressurs

- Det skjer mye spennende og bra av folk i alle aldre i Malvik. Eldres kulturmønstring synes jeg også på en fin måte er med og setter folkus på den store ressursen som er i gruppen av eldre. Den synliggjør godt verdien for fellesskapet som dugnadsånd fra denne gruppen gir innenfor både kultur og frivillighet forøvrig, sa varaordfører Ole Herman Sveian og erklærte årets mønstring for åpnet.

- Gir bedre humør

Sveian fremhevet det positive som kultur fører med seg.

- HUNT (Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag) viser oss at folk som holder på med kultur både har god helse og lever lengre. Attpåtil er det bevist at vi har bedre humør. Dette er forskningsbasert og dermed helt udiskutabelt, så slik sett kan vi se på eldres kulturmønstring også som et meget bra folkehelsetilta, sa han på åpninga som også besto av allsang til Tor Haldberg på piano.

"De glemte retter"

- Det er nytt i år med matservering. Matkulturen er en viktig del av livene våre. Derfor har vi fått Rampa til å lage god gammeldags kjøttsuppe til oss, sier sier Marit Hammer, leder i komiteen, som i år forøvrig består av Brit Ragna Renanger, Tor Haldberg og Per Nilsen.

Suppa den falt i smak?

- Det var veldig god. Jeg er overrasket over så mange folk som kom. Kan hende dette kan bli en tradisjon, sa Ellinor Nilsen på samme bord som varaordføreren og lederen av komiteen.

Like ved satt også initiativtaker til Eldres kulturmønstring Kari Evenshaug.

- Jeg er overveldet over alt de har gjort disse sju årene. At de grep fatt i det jeg har drømt om. Kommunen svarte på innlegget mitt i Malvik-Bladet og de har fått til så mye, sa Evenshaug.

Besøk på helsetunene

Nytt i år er også to besøk ute på helsetunene, forteller Renanger. Det blir besøk på Hommelvik helsetun og Vikhammer helsetun. Før har vi bedt folk komme til oss, men vil vi også dra ut og oppsøke,

Utstilling, kultur og quiz

Det skal skje en god del utover uka. Det er kunst og håndtverksutstilling, kulturkveld på biblioteket onsdag og quiz med Viggo Valle torsdag. Fredag blir det EKM forestilling i Bruket kulturhus. Lokale aktører deltar. Liv Aksnes er konferansier, og det blir salg av kaffe og kaker.