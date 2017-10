Konsert med Idol-dommer Ina Wroldsen

Ina Wroldsen legger turen innom Stjørdal på en miniturne neste måned.

Olavshallen og Kimen

Ina holder konsert i Kimen Kulturhus i Stjørdal 8. november, etter opptreden i Olavshallen i Trondheim kvelden før. Ellers på turneprogrammet er det Bodø og Oslo.

33-år gamle Ina Wroldsen fra Sandefjord har braksusess som låtskriver og sanger. Hun hun startet sin karriere som artist, men gikk snart over til å skrive musikk for andre. Hun har skrevet listesuksesser for blant andre The Pussycat Dolls, Britney Spears og One Direction.

Ask Embla

Suksess fikk hun også endelig som artist med Ask Embla, og nylig signerte hun platekontrakt med Simon Cowells plateselskap Syco Music.

Du har sikkert ikke unngått å høre låten "How deep is your love". Låten skrevet av Ina var en av de mest spilte over hele verden etter at den kom ut i 2013.

De siste årene har Ina begynt å synge selv igjen, som "Ask Embla" sammen med islandske Arnthor Birgisson. De ga ut albumet "Northern lights", som ble en stor norsk suksess. Mange har bitt seg merke i hiten "Fathers Eyes".

Ina Wroldsen er et kjent TV-fjes fra mange som dommer i sangkonkurransen "Idol".

Sanger fra hele karrieren

Konsertene på novemberkonsertene vil romme sanger fra hele hennes karriere og også fra Ask Embla.