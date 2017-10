Meldt på av tvillingsøsteren

Tvillingene Zandra og Karita Hilstad fra Rødde kommune i Nordland fortalte at de skal synge en sang av Ida Wroldsen.

- Vi så at hun kommer hit snart og har konsert, kommenterte de to jentene som går på skole i Mo i Rana og Nesna. De hadde ligget på hotell i Stjørdal i natt for å være klar til opptreden lørdag formiddag.

Trygt å ha pappa med

- Er det litt skummelt?

- Nei, vi har han pappa med, og da går det bra.

- Har dere prøvd dere i slike konkurranser før?

- Ja, det er tredje gangen hun har meldt oss på noe uten at jeg har visst om det. Og da må jeg bare bli med, ellers blir hun sint på meg, sier Karita som likevel ikke hadde noe imot å være med lørdag.

Begge jentene gledet seg skikkelig masse, og det så det også ut til at andre i køen gjorde.

Folk lyttet spent da Irene Kalantzakou i Norske Talenter-crewet holdt en liten briefing om hvordan auditionen skulle foregå.

Lov å juble

- Vær blid og juble litt, men ikke for voldsomt heller, tipset Kalantzakou deltakerne før de skulle møte dommerne i Vektersalen; Bjarne Brøndbo, Mia Gundersen, Janne Formoe og Mona Berntsen.

Deltakerne som hadde sendt inn sine innslag på forhånd, ble så tatt med inn i et avstengt venteområde. Der skulle de bli passet godt på av crewet. De fikk beskjed om å ikke finne på noe på egen hånd, ikke en gang gå på do uten å si fra.

- Jeg er mora deres i dag. Jeg skal ta meg av dere, og vi skal få en kjempeartig dag sammen, sa Irene Kalantzakou.

- Det er veldig, veldig stor interesse for programmet. Veldig stor variasjon, og det synes vi er kjempeartig. Nå er så vidt i gang. Det er her i Stjørdal, så skal vi skal videre til Bergen, og det fortsetter i Oslo. Kastingen er heller ikke ferdig. Det er fortsatt mulig å melde seg på, sier produksjonsleder Marte Svorkmo.

Norske Talenter deltakerne på audition i Kimen i helga kommer fra hele landet, og det er også deltakere fra nærområdet.

Stor pågang

- Fornøyd med lokaliteten her i Stjørdal?

- Ja, veldig. Produksjonshus synes vi det er her på Kimen. Og så er det artig når det er så stor pågang fra publikum. Vi har dessverre måttet si at det ikke er plass til alle, sier Marte Svorkmo.

- Hva skal vi si om stemningen?

- Kjempegod og spent! Det er veldig så mange flinke folk på produksjon, som har gjort det mange ganger før, og flinke deltakere, så det kommer til å gå fint, avslutter Marte Svorkmo.