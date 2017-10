Barnehagesang fyller kirka

Sammen med sanger Ann Kristin Andersson og pianist Inga Rennemo Johannensen skal barnehagebarna fremføre en kortversjon av en konsert de har hatt tidligere på Bruket kulturhus i Hommelvik.

– Her vil det bli en blanding av kjente og kjære barnesanger og noen nye, som jeg har skrevet sammen med Inga Rennemo Johansen, sier Ann Kristin Andersson.

Barnehager i distriktet er invitert til å delta på konserten torsdag formiddag, men det er en åpen konsert for alle.

– Konserten passer godt for både voksne og unger. Det er også sånn at det ligger ute lydfiler på kirken sine hjemmesider, så for dem som har lyst til å høre sangene, og kanskje lære dem på forhånd, er det bare å gå inn der. Da kan man bli med på sangen under konserten også.

Lunsjkonsertene i Stjørdal kirke har blitt et populært pusterom i lunsjpausen en gang i måneden.

– Det bruker å være bra med folk på disse gratiskonsertene, og vi håper at mange finner veien denne gangen også. Jeg er litt usikker på om alle barnehagene har fått invitasjon, men her er det bare å møte opp for alle, sier Ann Kristin Andersson.