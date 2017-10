Stiller ut kunst i hele kulturhuset

Kultur

Trøndelagsutstillingen er så omfangsrik at Stjørdal kunstforening må ta hele kulturhuset i bruk for å få plass.

– Vi bruker både galleriet, foajeen og biblioteket for å få plass til de 18 kunstverkene i Trøndelagsutstillingen. Til tross for det, er det bare deler av utstillingen, 18 av 32 kunstverk, som kommer til Stjørdal, sier Sidsel Schønberg og Grethe Mahlum i Stjørdal kunstforening.

Det er Trøndelag senter for Samtidskunst som står bak denne årlige utstillingen, som i tillegg til å være utstilt i Trondheim, også stilles ut på et sted i Nord-Trøndelag.

– Det er mange år siden vi hadde utstillingen på Stjørdal, og jeg tror nok at noe av grunnen til at valget har falt på oss denne gangen, er at de ønsker å stille ut i Kimen, sier Schønberg.

Trøndelagsutstillingen er en arena der trønderske kunstnere, eller kunstnere med tilknytning til Trøndelag kan delta.

– Den er åpen for innsending for alle. Utstillingen er også en måte for kunstnere til å skaffe seg poeng på. For kunstnere gir det en annen status så fort man har blitt juryert, og det blir man for å bli plukket ut til å være med, sier Grethe Mahlum.

Lokal kunstner

Heidi Kennedy Skjerve (64) fra Kvislabakken i Stjørdal er en av dem som er med på Trøndelagsutstillingen i år.

– Hun stiller ut et bilde med sine særegne tusjtegninger. Hun tegner med tusj på papir på en sånn måte at det ser ut som at det er vevd stoff. Stjørdal kunstforening planlegger en separatutstilling med henne til neste år, sier Sidsel Schønberg.

Trøndelagsutstillingen åpner i Kimen kulturhus på lørdag, og blir stående fram til søndag 19. november.

Formidler kunst

Det er Stjørdal kunstforening som står for den praktiske delen av Trøndelagsutstillingen i Kimen.

– Kunstforeningen har som mål å ha fire til fem utstillinger i året, og etter at Kimen kom, har galleriet der blitt vårt faste utstillingssted. Det har også ført til at kunsten har blitt mer til-gjengelig for folk. Vi får mange flere som bare dropper innom utstillingene våre, og har sikker minst doblet antallet besøkende i forhold til tiden før Kimen, sier de to damene i kunstforeningen.

Nettopp formidling av kunst er foreningens hovedoppgave.

– En kunstforening er ikke for kunstnere, som stiller ut kunst fra sine enge medlemmer. Vår oppgave er å formidle profesjonell kunst ut til folk.

– Er dere mange medlemmer?

– Vi er i overkant av 60 medlemmer, og drives som en frivillig, ikke kommersiell, forening. Vi har stadig tilvekst av nye medlemmer, noe vi tror synligheten gjennom kulturhuset også har bidratt til. Og til neste år feirer foreningen 30-årsjubileum, sier Sidsel Schønberg og Grethe Mahlum.