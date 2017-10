– Denne utstillingen er en berikelse for Stjørdal

Kultur

Blant dem som tok turen til kulturhuset var Ann Kristin Andersson. Hun gledet seg til å iaktta kunstverkene som er utstilt i galleriet og foajeen.

– Det er kjempeflott at utstillingen kommer hit. En berikelse for Stjørdal. Det er artig å se så mange spesielle og forskjellige uttrykk, sier Andersson.

Bredde og mangfold

Det er 18 av de 32 kunstverkene i Trøndelagsutstillingen som du nå kan se i Kimen. Lederen i juryen i Trøndelagsutstillingen, Lena Katrina Sokki, forteller at utvalget representerer utstillingen på en god måte.

– Vi ønsker å vise bredden og mangfoldet av det som skjer på den trønderske kunstscenen. Her er det variasjon, sier hun.

Trøndelagsutstillingen ble vist ved Trøndelag senter for samtidskunst tidligere i høst. Den skal også vises i Nord-Trøndelag, og i samarbeid med Stjørdal kunstforening ble det besluttet at kulturhuset i byen var best egnet.

– Kimen har mye besøk med mange aktiviteter hver dag. Nå får mange muligheten til å ta en titt. Det er annerledes å stille ut kunsten her sammenlignet med et mer lukket rom. Her er det god energi, sier Sokki.

I tillegg til galleriet og foajeen blir også kinoen og biblioteket brukt i utstillingen som blir stående fram til søndag 19. november.

Saken fortsetter under bildet.

Skolebesøk

Trøndelagsutstillingen er en arena der trønderske kunstnere, eller kunstnere med tilknytning til Trøndelag, kan delta. Totalt 180 kunstnere sendte inn sine verk og ble vurdert av en fagjury.

Sissel Schønberg i Stjørdal kunstforening opplyser at Trøndelagsutstillingen ble vist fram på Ole Vig videregående skole sist gang den var i Stjørdal. Det var før skolen ble bygget om.

– Årets utstilling er veldig spennende. Vi skal ha mye skolebesøk, og i tillegg kommer Den kulturelle spaserstokken, forteller Schønberg.

Det var for øvrig Tommy Reinås (MDG), leder i komité kultur, næring og miljø som sto for den offisielle åpningen lørdag.