Vil senke terskelen for å gå på galleri

Kultur

Bjørg J. Eigard fra Hommelvik er klar med en ny utgave av den årlige kunstfestivalen på Midtsandtangen. Offisiell åpning er lørdag.

– En må på ingen måte være ekspert for å ha glede av ei kunstutstilling.

Det sier Eigard før den femte utgaven av Lys & refleks. Under kunstfestivalen skal billedkunstneren blant annet holde et foredrag der hun tar for seg hvordan en kan se og oppdage kunst.

Kunstgalleri

Foredraget har fått navnet "Tanken sitter i øye" og finner sted i Verkstedbygget onsdag kveld. Den statseide bygningen er hele den kommende uka gjort om til et kunstgalleri i anledning Eigards etter hvert så tradisjonsrike arrangement.

Hommelvik-kvinnen kan også i år lokke med et stort mangfold av aktiviteter der den visuelle kunsten står i fokus. Utstilling, workshops og bildekurs utgjør det fullspekkede programmet.

– Jeg gjør dette fordi jeg synes det er artig. Og så er det noe med å jobbe mot et langsiktig mål. Å arbeide som kunstner kan være en ensom tilværelse. Noen ganger er det greit å ha et mål, sier festivalgründeren fra Hommelvik.

Det er slett ingen tilfeldighet at begivenhetene finner sted på det enorme friluftsområdet i Malvik.

– Det er så utrolig vakkert der. Første gangen jeg var der nede tenkte jeg at det burde stått skulpturer over hele området. Og så er jeg veldig patriotisk og glad i bygda mi. Jeg vil at folk skal få se og oppleve Midtsandtangen, sier Bjørg J. Eigard.

Gjestekunstnere

Under årets arrangement har hun med seg to gjestekunstnere. Ragnhild Bjørseth Rønning fra Rissa har lang erfaring med ulike kunstteknikker. Rønning jobber blant annet med silketrykk, applikasjon og tekstil. I fem år har hun drevet englegalleriet.no sammen med mannen sin.

I tillegg kommer ordsmeden Ole Horvli. 59-åringen dannet for ei tid tilbake ensemblet Kammerpoetane sammen med andre poeter, og framfører dikt og musikk i ulike former. Under årets Lys & refleks vil Horvlis ord kunne høres og sees under hele åpningshelga. Blant annet vil han bidra under søndagens poesikonsert med kantor Torkil Skille.

Eigard forteller at hun sammen med Ragnhild Bjørseth Rønning har tatt utgangspunkt i Horvlis tekster og skapt bilder av det. Resultatet blir det mulig å se på Midtsandtangen til uka.