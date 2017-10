Denne gjengen inviterer til ungdsomsrevy

Kultur

- Det er tredje året revyen i regi av ungdomsrevyen setter opp forestilling. Og 14. november blir det åpen forestilling på Skatval samfunnshus. Dit ønsker vi alle hjertelig velkommen, sier organisator Sissel S. Jensen.

- Kreative og aktive

Hun opplyser at det er 12 aktører i ungdomsrevyen med et aldersspenn fra 6. trinn på barneskolen til 16-17 år. Og de har øvet i hele høst.

- De startet 5. september og har øvd hver tirsdag og onsdag. Denne gjengen er veldig kreative og aktive. De stiller opp på alle øvingene, kommer tidlig og går sent. De er motiverte og livsglade og har mange gode ideer. I år i motsetning til tidligere år har de laget mange av innslagene selv. Og spennet er bredt, det er 16 nummer alt fra sketsjer, sang og dans til monologer.Det blir såpass mange nummer at vi vil ha en god pause og da blir det salg av kaffe og kaker, sier Jensen.

Hun sier at ungdomsrevyen er kjempeviktig for rekrutteirngen til revymiljøet.

- Det ser også ut til at vi får til en skolerevy på Skatval skole. Det er plukket ut nummer som skal framføres på skolen. Og det er fryktelig artig for rekrutteringen at vi får til det. Og ellers blir også ungdomsrevyen invitert til å underholde i andre forum.

Bygdaljom har invitert ungdomsrevyen til å ha underholdning på en førjulsfest for koret.

Stort apparat

Terje Stamnes er primus motor og har hatt regien i år Primus motor.

- Det er et stort apparat rundt. Det er åtte instruktører som rullerer på å ta øvingene , sier hun.