Inviterer til nachspiel etter storkonsert

Kultur

«Lassie n the Lads» vil gjøre lørdag 11. november til en helaften. Først konsert i Kimen, så nachspiel på Quality-hotellet i sentrum.

– Vi har jobbet systematisk og øvd regelmessig de siste tre månedene – både musikalsk og kunstnerisk. Repertoaret er klart og det blir en helstøpt konsert som skal vare i en halvannen time, sier Kjartan Klingen.

Storsalen

Lørdag 11. november står han og resten av bandet i «Lassie n the Lads» på scenen i storsalen i Kimen kulturhus. Det er bestemt at konserten skal bestå av 22 låter. Folkrockerne fra Stjørdal har store planer om å gi publikum et uforglemmelig øyeblikk.

– Det er 20 år siden bandet ble stiftet, og konserten er en slags markering og jubileum. Dagens besetning er den samme som da vi ga oss i 2009, forteller Øystein Berntsen.

Irsk stemning

Når konserten i kulturhuset er over, så inviterer bandet til nachspiel på Quality Airport Hotel Værnes. Mat- og drikkesjef ved hotellet, Frank Dyrnes Olsen, lover irsk stemning fra første minutt.

– Vi setter på irsk musikk på anlegget og skal selge småretter i restauranten. Alle er velkommen, sier Olsen.

Etter at alt utstyr er rigget ned i storsalen, kommer Kjartan Klingen & Co til hotellet. Det blir laget en liten scene i barområdet, og nachspielet fortsetter med fire-fem låter akustisk.

– Settingen skal være veldig uformell. Det er lov å håpe på at mange kommer hit og vil feire sammen med oss, sier Øystein Berntsen.

Få billetter igjen

Det er plass til rundt 500 personer i storsalen i Kimen. Onsdag ettermiddag var det kun 50 billetter igjen til konserten.

– Jeg ville ikke satset på å kjøpe billetter i døra. Det blir smekkfullt, sier Berntsen.

«Lassie n the Lads» var aktive i årene 1997–2009, og turnerte store deler av landet på festivaler og festlokaler. Låter som «My favourite walking shoes» og «The storyteller» ble landskjent gjennom NRK-programmet «Kjempesjansen».

Vektersalen

Bandet holdt en minikonsert i vektersalen i Kimen i sommer. Folk sto i kø for å komme inn, og det var ikke sitteplass til alle. Det var her konserten med navnet «Én konsert» ble lansert.

– Blir det bare én konsert, eller snakker vi om et varig comeback?

– I utgangspunktet blir det med denne ene konserten i Kimen. Vi vet ikke hva som skjer etterpå og har ikke planlagt noen ting, sier Klingen.

Energi

«Lassie n the Lads» består av Ann Helen Stamnsve, Øystein Berntsen, Per Ivar Moum, Kay Jonny Kristiansen, Per Christian Jørstad og Kjartan Klingen.

– Da vi tok opp tonen og begynte å spille igjen, så kjente vi at vi var rusten sammen. Men det tok ikke lang tid før vi fant tilbake til hverandre, både musikalsk og sosialt. Vi har energien som vi hadde da vi var på topp. Kjempeartig, understreker Berntsen.

– Folk danset og drakk da vi spilte på fest for 10 år siden. Nå skal publikum sitte i en fantastisk fin sal og kun lytte til musikken. Det blir annerledes og utrolig spennende, sier Klingen.