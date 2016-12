Prioriterer ny E6 mellom Ranheim og Åsen først

To ganger i året legger Nye Veier frem en liste over tiltakene de ønsker å prioritere utbyggingsrekkefølgen av. Selskapet har fått i oppdrag å bygge ut E6 mellom Ranheim og Åsen, og E6 fra Melhus til Ulsberg.

Samfunnsøkonomi

– Vår oppgave er å bygge raskere og mer kostnadseffektivt. Vi arbeider derfor helhetlig med prosjektene fra første stund, og bygger lengre sammenhengende strekninger. Dette gir raskere og mer kostnadseffektiv utbygging. Vi baserer vår prioritering på samfunnsøkonomisk lønnsomhet, inkludert netto ringvirkninger, trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet, sier administrerende direktør i Nye Veier, Ingrid Dahl Hovland.

– Gode lokale planprosesser og tidlig involvering av de som skal prosjektere og gjennomføre utbyggingsarbeidet, muliggjør raskere utbyggingsarbeid til lavere kostnad. Vår gjennomføringsmodell, med tidlig involvering av tekniske rådgivere og entreprenør, gir høyere nytte for samfunnet. Når vi bygger ut veier raskere, får vi den trafikksikkerhetsmessige gevinsten tidligere, forklarer Dahl Hovland.

Alle prosjektene til Nye Veier er planlagt finansiert med bompenger.

Tilfreds med prioritering

Vegforum Trøndelag er tilfreds med at E6 Ranheim – Åsen er en prioritert strekning i Nye Veier AS sin portefølje og at selskapet ønsker snarlig oppstart av prosjektet.

–Vi i Vegforum Trøndelag forventer at kommunene langs strekningen Kvithammer – Åsen raskt vedtar reguleringsplanen for strekningen, slik at prosjektet er klart for overlevering til Nye Veier AS. Det er også viktig at bompengefinansiering avklares raskt, sier leder i Trøndelag Vegforum, Merethe Storødegård i en pressemelding.

Vegforum Trøndelag er opptatt av at hele porteføljen til Nye veier i Trøndelag snarlig bygges ut. Det ligger en sterk forventning til at E6 Melhus - Ulsberg blir startet opp før Ranheim – Åsen fullføres, slik at E6 Trøndelag blir gjennomført som en helhetlig utbygging.

Status for prosjektet

Om status for strekningen Ranheim - Åsen skriver Nye Veier AS følgende i sin rapport:

I utbyggingsprosjektet E6 Ranheim – Åsen skal det totalt bygges 55 kilometer firefelts motorvei. Utbyggingsprosjektet er todelt: E6 Ranheim – Værnes på 23 km, hvor reguleringsplanene er vedtatt, og E6 Kvithammar – Åsen på 22 km, hvor kommunedelplan er vedtatt. Det pågår arbeid med å øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten for strekningen, både ved å redusere kostnadene og å øke nytten.