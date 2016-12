Vil ha p-avgift allerede til våren

Det sier konstituert etatssjef Arild Moen. Han orienterte kommunestyret torsdag kveld om hvor langt administrasjonen har kommet med en ny felles parkeringsordning for hele sentrum av Stjørdal.

Parkeringsselskap

Moen kan foreløpig ikke si noe om detaljene i det nye parkeringsregimet som rådmannen vil foreslå.

Overfor kommunestyret var etatsjefen likevel tydelig på at administrasjonen vil foreslå at det blir opprettet en aksjeselskap som skal drive avgiftsparkeringen. Planen er at selskapet skal få ansvar både for kommunen sine parkeringsplasser og de private parkeringsplassene i sentrum.

Kaos

Det var Arbeiderpartiets Inger Johanne Overvik Uthus som tok opp parkeringskaoset i sentrum av Stjørdal under møtet i kommunestyret.

Uthus pekte på at det nå eksisterer et virvar av regler for parkering i sentrum alt etter om det er kommunen eller private som driver parkeringsplassene.

Hemmer handelen

– Det er vanskelig nok for oss som er stjørdalinger å holde oversikten. Da kan vi bare tenke oss hvordan besøkende opplever det, sier Uthus.

Hun er redd kaoset med forskjellige parkeringsregimer har en avvisningseffekt på publikum. Folk tør rett og slett ikke kjøre til sentrum for å handle fordi det er vanskelig å skjønne hvilke regler som gjelder hvor.

– Jeg er redd dette hemmer handelsnæringen i Stjørdal, sier Uthus.

Hun ber rådmannen raske på med å utrede felles regler for ett parkeringsregime i Stjørdal.

Har tatt tid

Det var i november i fjor kommunestyret ba rådmannen om å utrede en parkeringsordning med avgifter som omfatter både kommunale og private parkeringsplasser i sentrum. Målet skal være å sørge for et felles parkeringsregime som bidrar til at alle som bruker sentrum, slipper til.

Konstituert etatssjef Arild Moen medgir at parkeringsutredningen har tatt tid. Det skyldes først og fremst at utrederne har måttet vente på de nye parkeringsforskriftene og ikke minst tolkningene av dem. De nye forskriftene settes i verk fra årsskiftet.

– Usikkerhet omkring hvordan de nye parkeringsforskriftene skal tolkes, har nærmest satt hele parkerings-Norge på vent, sier Moen.

Nå er både forskriftene og tolkningene klare fra departementets side. Dermed tar stjørdalsrådmannen sikte på å lege fram sin parkeringsutredning i januar eller februar. Da blir det opp til politikerne å bestemme hvordan de vil ha det.

For å få til et effektivt parkeringsregime som samtidig er enkelt å forstå for brukerne, er kommunen avhengig av at private eiere av parkeringsplasser i sentrum også blir med på laget.

Anbefalinger

Stjørdal kommune har engasjert konsulentselskapet Rambøll til å utrede nytt parkeringsregime i sentrum av Stjørdal. Rambøll presenterte sine forslag for politikerne i et møte i formannskapet i mars.

Anbefalingene fra konsulentselskapet er entydige: Stjørdal må innføre enkle og forståelige parkeringsordninger over hele sentrum. Da må parkeringsplassene som eies av private, også være med i ordningen.

Rambøll advarte samtidig stjørdalspolitikerne mot å tro at de kan bruke inntekter fra avgiftsparkering til å spe på slunkne kommunebudsjetter. Konsulentselskapet er tydelig på at inntektene fra avgiftsparkering må brukes til å skape bedre parkeringsforhold i sentrum av Stjørdal.

Ikke 3 timer fritt

Under budsjettdiskusjonen i kommunestyret torsdag satte Fremskrittspartiets Bjørn Ole Håve fram forslag om å det skal være tre timers gratis parkering i sentrum av Stjørdal før det blir krevd avgift.

– Fremskrittspartiet har ingen tro på parkeringsavgift, sier Håve.

Forslaget om tre timer fri parkering, ble imidlertid nedstemt. Bare Frp's to stemte for forslaget.