–Dette er skjeggkre, ingen tvil!

Etter å ha sett bildet rektor ved Lånke skole, Randi Hammerhaug, har tatt er ikke avdelingsdirektøren for skadedyrskontroll ved Folkehelseinstituttet i tvil.

–Dette dreier seg helt sikkert om skjeggkre. Det ser man blant annet ut fra de lange følerne den har bak på kroppen, sier Preben Ottesen.

Nytt i Norge

Skjeggkre ble første gang påvist i Norge så sent som i 2013.

–Det var første gangen vi fikk påvist det. Det kan ha vært her tidligere også uten at vi har vist at det var skjeggkre og ikke sølvkre det dreide seg om.

–Vet du hvor de kommer fra?

–Det er vanskelig å si noe om. Disse dyrene ble først omtalt som problem i privathus tilbake på 1940-tallet i Australia, uten at vi vet at det er der de kommer fra. Vi vet også at de har hatt problem med skjeggkre i Stockholm i flere år før de dukket opp i Norge, men de kan komme fra hele verden. De har spredd seg over alt, sier Ottesen.

–Hva med spredningen i Norge?

–Den er eksplosiv. Vi får hele tiden inn meldinger fra private og institusjoner som har fått skjeggkre. En spredning og utvikling som er svært vanskelig, om ikke umulig, å stoppe.

Går til kamp mot skjeggete skadedyr Denne uka har det blitt påvist skjeggkre ved Lånke skole. I dag skal de finne ut hvordan de skal bekjempe skadedyrene.

Bekjempelse

– Hva kan man gjøre for å bli kvitt skjeggkre i privathus?

–Det er enkelt å redusere antallet dyr, og holde bestanden på et visst nivå. Men det krever lang tid og mye arbeid å bli helt kvitt dem. Både fordi de lever lenge og fordi det stadig kommer skjeggkre på flere og flere steder, sånn at man har større sjanse for å få med seg nye dyr hjem.

–En giftfri og grei metode å fange skjeggkre på er å sette ut limfeller. Dette er feller der skjeggkreene setter seg fast. Alternativet er å bruke insektsgiftspray, som også fungerer godt, sier Ottesen.

–Nå er det oppdaget skjeggkre ved en skole. Stiller dette større krav til bekjempelse?

–Det er ikke så mange andre ting å gjøre der heller. Problemet er bare at det dreier seg om mye større områder enn i privathus. Det har vært saker på at skoler har fått skjeggkre tidligere også, og nylig var det en sak om at de hadde funnet skjeggkre i nasjonalbiblioteket, så dette kommer til å bli mer og mer vanlig fremover.

–Du mener at dette er noe som har kommet for å bli. Noe vi må leve med?

–Ja, det kommer helt sikkert til å spre seg og bli mer og mer vanlig i Norge. Så handler det bare om å bekjempe dem og holde bestandene på et nivå vi kan leve med, sier Preben Ottesen.