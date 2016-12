Går til kamp mot skjeggete skadedyr

Tidligere denne uken ble rektor Randi Hammerhaug kontaktet av foreldre med barn ved Lånke skole, som mente de hadde observert skjeggkre ved skolen. Dette på bakgrunn i at de også hadde fått skadedyret hjemme hos seg selv.

–Vi har fått en henvendelse med mistanke om at det kunne være skjeggkre på skolen. Vi har oppdaget et lignende insekt i boklageret i kjelleren tidligere, men trodd at dette hadde dreid seg om sølvkre, sier Randi Hammerhaug, som er rektor ved Lånke skole.

Etter at hun fikk henvendelsen fra foreldrene har hun og resten av staben undersøkt nærmere, og funnet det som kunne være skjeggkre i tre av byggene på skolen de siste par dagene.

–Jeg fant senest i går denne her inne på kontorfløyen, sier rektoren og viser fram et bilde på mobilen sin.

Et bilde som senere er bekreftet, fra ekspertise ved Folkehelseinstituttet, at er et bilde av skjeggkre.

–Dette er skjeggkre, ingen tvil! Preben Ottesen ved Folkehelseinstituttet kan bekrefte at det er skjeggkre ved Lånke skole

Befaring

Allerede i dag, torsdag, er kommunen på befaring ved skolen sammen med en representant for et skadedyrfirma.

–Selv om dette er et insekt som slettes ikke er farlig for mennesker, er det et problem vi tar på alvor. Vi kan ikke ha det sånn at skolen kan være et sted som står for spredning av disse dyrene over til private hjem, sier Ole Ødegård, som er fagansvarlig ingeniør for drift og vedlikehold i enhet eiendom i Stjørdal kommune.

–Hva skjer videre?

–Vi får se hva som kommer fram etter befaringen. Skadedyrfirmaet får avgjøre hvor fort det er nødvendig å komme i gang med tiltak og hva som skal gjøres. Skolen er disponibel i hele romjula også hvis det skulle bli nødvendig, sier Ødegård.

Ekkelt

Det er flere husstander i Lånke som har rapportert om at de har fått skjeggkre i privathusene sine.

–Vi oppdaget disse dyrene i huset for et par måneder siden. Vi trodde først at det dreide seg om sølvkre, men etter å ha snakket med andre som også hadde fått disse dyrene i hus, fant vi ut at det var skjeggkre det dreide seg om, sier en av dem som har oppdaget skjeggkre i huset sitt.

–Hva tenker dere om at dere har fått disse dyrene i hus?

–Det er mest ekkelt med tanke på at de formerer seg og blir mange. Selv om de ikke er farlige, så er det ikke så hyggelig å ha dem her.